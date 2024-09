Top 10 des matchs de football universitaire de la semaine 2 : le Texas visite le Michigan dans un match à succès du top 10

Une poignée de résultats de la semaine 1 ont préparé le terrain pour ce qui devrait être une saison épique de football universitaire. Quelques autres programmes se sont appuyés sur les adversaires de la FCS pour appuyer sur le bouton turbo en termes de battage médiatique et d’attentes.

La semaine 2 offre aux équipes la possibilité de modifier ou de renforcer ces récits face à une concurrence plus rude, avec des batailles au sein de l’État, des rivalités ravivées, des matchs spéciaux bouleversés et une inclinaison vers le top 10 dans The Big House.

Mention honorable : BYU à SMU (vendredi), n° 23 Georgia Tech à Syracuse, Baylor à n° 11 Utah, Caroline du Sud à Kentucky, Michigan State à Maryland, n° 19 Kansas à Illinois, Oregon State à San Diego State.

(Tous les écarts de points proviennent de BetMGM ; cliquez ici pour les cotes en direct. Toutes les heures de coup d’envoi sont celles de l’Est et le samedi, sauf indication contraire.)

10. USF (1-0) contre le n° 4 Alabama (1-0), 19h, ESPN

Avant que quelqu’un ne se joigne aux commentaires pour se plaindre de l’écart de points important, rappelez-vous que ce même match de la saison dernière – lorsque le Tide a boité pour une victoire de 17-3 à Tampa et que le ciel tombait sur les fans de Bama – était un écart de 34,5 points. Je ne dis pas qu’il y aura une répétition de cela à Tuscaloosa, mais ce match peut être vu à travers le prisme de tout ce qui a changé pour le Tide depuis la rencontre précédente, lorsque le quarterback Jalen Milroe a été mis sur le banc et que les gens se sont ouvertement demandé si Nick Saban était éliminé.

Maintenant, Milroe est un prétendant au titre Heisman et Saban (qui n’est pas du tout lavé) est assis à côté de Pat McAfee le samedi matin. Le mérite revient également à l’USF. Le programme a fait des progrès significatifs sous la direction de l’entraîneur Alex Golesh, qui en est à sa deuxième année, et dispose d’un quarterback dynamique en la personne de Byrum Brown. Je regarderai la série pour voir comment Milroe et le Crimson Tide dirigé par Kalen DeBoer se comportent contre les Bulls un an plus tard.

Ligne : Alabama -30,5

9. UTSA (1-0) à Texas State (1-0), 16h, ESPNU

C’est la rivalité I-35 entre deux des meilleurs prétendants du Groupe des 5. Tous deux sortent de victoires décevantes lors de la première semaine, mais ont été choisis deuxièmes dans leurs sondages de conférence respectifs de pré-saison, avec une chance de décrocher cette place pour les éliminatoires du G5 College Football si le reste de la saison se déroule comme ils le souhaitent. Texas State, dirigé par l’entraîneur GJ Kinne et le quart-arrière Jordan McCloud, était mon choix de surprise des éliminatoires de pré-saison de la Sun Belt, mais les Bobcats auront besoin d’une victoire sur Jeff Traylor et les Roadrunners, qui ont leurs propres ambitions dans l’AAC et ont remporté cinq victoires consécutives dans la rivalité. Si ces enjeux ne suffisent pas, Kinne a joué le rôle de quart-arrière pour Traylor en tant que senior au lycée – et leur lien est encore plus profond que cela.

Ligne : Texas State -1,5

8. N° 17 Kansas State (1-0) à Tulane (1-0), midi, ESPN

K-State a fait un travail facile contre un adversaire de la FCS la semaine dernière tout en faisant preuve de sa puissance de jeu au sol, accumulant 283 yards à 9,1 yards par pop. Et après que deux favoris de l’ACC se soient plantés face contre terre dès le départ, le chemin vers deux programmes Big 12 faisant partie du peloton de 12 équipes des éliminatoires semble beaucoup plus large, ce qui profite absolument aux Wildcats. Mais se déplacer sur la route pour affronter Tulane est une tâche plus difficile après que la Green Wave ait dominé son propre adversaire de la FCS avec de solides débuts du quarterback de première année en chemise rouge Darian Mensah. Rappel : Tulane a bouleversé K-State à Manhattan il y a deux ans, une équipe des Wildcats qui a ensuite remporté le Big 12.

Ligne : Kansas State -9,5

7. Appalachian State (1-0) contre le n° 25 Clemson (0-1), 20h, ACC Network

Les Tigers sont-ils en alerte ? Je ne suis pas prêt à prédire celui-ci non plus, mais App State a l’habitude de vaincre les grands garçons, plus récemment Texas A&M, classé sixième, sur la route en 2022. Les Mountaineers étaient les favoris de la pré-saison dans la Sun Belt et ont semblé solides lors de leur victoire de la semaine 1, avec le QB Joey Aguilar lançant pour 326 yards et deux touchdowns. Pendant ce temps, la performance difficile de Clemson contre la Géorgie – et le discours anti-Dabo qui a suivi – fait des Tigers un incontournable contre tout adversaire qui a du cœur. App State est certainement qualifié.

Ligne : Clemson -17,5

Les Pokes ont fait le travail contre une admirable équipe de l’État du Dakota du Sud – comme une équipe du top 20 devrait le faire – et le porteur de ballon Ollie Gordon II a repris là où il s’était arrêté en 2023 avec 126 verges au sol et trois touchés. L’Oklahoma State peut-il montrer la même promesse contre un adversaire de la SEC ? Toute discussion sur le siège chaud de Sam Pittman est passée au second plan après le blanchissage 70-0 de l’Arkansas lors de la semaine 1, et le QB Taylen Green, transféré de Boise State, a fait bonne figure lors de ses débuts avec les Razorbacks. Mais cette confrontation à Stillwater – ravivant une rivalité régionale en sommeil depuis 1980 – devrait offrir une idée plus claire de ce à quoi s’attendre des deux équipes.

Ligne : Oklahoma State -7,5

5. Colorado (1-0) contre Nebraska (1-0), 19h30, NBC

Une autre rivalité renouvelée, celle-ci de l’époque du Big 12 (et du Big Eight), avec à nouveau une équipe du Big 12. Travis Hunter a attrapé trois touchdowns, Shedeur Sanders a lancé pour 445 yards et Coach Prime a fait ses titres d’après-match habituels après que le Colorado ait remporté une victoire sur North Dakota State la semaine dernière. Mais l’aspect le plus attendu de ce match pourrait être le quarterback de première année du Nebraska, Dylan Raiola. La recrue cinq étoiles a alimenté le battage médiatique en réussissant 19 passes sur 27 pour 238 yards et deux touchdowns lors de la victoire 40-7 des Cornhuskers sur UTEP. Il fait maintenant face à une défense des Buffs qui a concédé 449 yards à NDSU, et est à la tête d’une équipe du Nebraska qui cherchera à se venger de la défaite 36-14 de l’année dernière à Boulder.

Ligne : Nebraska -7,5

4. Boise State (1-0) contre le n° 7 Oregon (1-0), 22h, Peacock

Le jury n’a pas encore rendu son verdict sur les Ducks, qui sont passés de la 3e à la 7e place du classement AP après une victoire peu enthousiasmante de 24 à 14 contre FCS Idaho le week-end dernier, un match dans lequel l’Oregon était favori de 49,5 points. Les Ducks ont complètement dominé le box score, avec notamment 380 yards de passe du quarterback Dillon Gabriel sur 41 passes complétées sur 49. Mais un field goal raté, un fumble et quelques tentatives de quatrième essai ratées ont maintenu le match serré et ont semé le scepticisme sur l’Oregon. Boise State a remporté une fusillade de 56 à 45 contre Georgia Southern qui a comporté 1 112 yards d’attaque combinée, dont 267 yards de course et six touchdowns pour le running back des Broncos Ashton Jeanty (que votre serviteur a sélectionné par hasard dans le cadre de la conférence de presse). L’Athlétique(projet Heisman). Si les Ducks se ressaisissent, je parierais sur le plus de points (61,5 points) dans ce match.

Ligne : Oregon -19,5

3. N° 14 Tennessee (1-0) contre N° 24 NC State (1-0), 19h30, ABC

Pour ceux qui suivent le Duke’s Mayo Classic, ajoutez le quarterback des Vols Nico Iamaleava à la liste des joueurs très en vue qui ont fait preuve de courage lors de la première semaine. Le freshman en chemise rouge a réussi 22 passes sur 28 pour 314 yards et trois touchdowns lors d’une victoire éclatante contre Chattanooga, donnant de l’énergie aux fidèles de Knoxville. Tennessee a terminé avec 718 yards d’attaque totale. Le QB Grayson McCall, transféré de Coastal Carolina, a également semblé plutôt bon lors de ses débuts à NC State, mais les Wolfpack ont ​​eu du mal avec Western Carolina et étaient à la traîne à l’entrée du quatrième quart-temps avant de marquer 21 points sans réponse. NC State n’aura pas le même luxe contre ce qui a les prémices d’une autre attaque à haut indice d’octane du Tennessee.

Ligne : Tennessee -7,5

2. Iowa State (1-0) contre le n° 21 Iowa (1-0), 15h30, CBS

La série Cy-Hawk n’a pas été très riche en points dernièrement, et ce sera probablement le cas à nouveau, malgré les 40 points des Hawkeyes lors du premier match sous la direction du nouveau coordinateur offensif Tim Lester. Le over/under est de 35,5, et le dernier match Cy-Hawk à dépasser les 45 points combinés était la victoire 44-41 de l’Iowa en prolongation en 2017. Mais ce devrait être un autre combat à enjeux élevés entre des rivaux intra-étatiques avec des espoirs de playoffs outsiders. Les Cyclones ont remporté une victoire sans faute contre le Dakota du Nord, mais devront mieux courir contre une défense de l’Iowa qui n’a concédé que 189 yards au total à Illinois State. L’entraîneur des Hawkeyes Kirk Ferentz est de retour sur la touche après une suspension d’un match. L’Iowa a remporté sept des huit derniers matchs contre l’Iowa State.

Ligne : Iowa -3

1. N° 3 Texas (1-0) contre N° 10 Michigan (1-0), midi, Fox

« Big Noon Kickoff » se rend à Ann Arbor pour un affrontement de poids lourds au sang bleu. Michigan a laissé Fresno State se rapprocher à six points au quatrième quart-temps avant de claquer la porte, mais il devra obtenir beaucoup plus d’une attaque relookée qui n’a pas réussi à dépasser les 300 yards et n’a marqué que deux des trois touchdowns de l’équipe. Le quarterback titulaire Davis Warren a eu du mal et le running back Donovan Edwards n’a jamais été revigoré. Les Wolverines devront trouver des solutions contre une équipe du Texas qui a blanchi Colorado State 52-0, dont 260 yards et trois touchdowns Quinn Ewers, le propre adjoint de FansvilleLes Longhorns ont pris la route pour remporter une victoire écrasante lors de la deuxième semaine contre l’Alabama l’année dernière, en route vers les éliminatoires. Le Michigan a l’occasion de prouver à quel point sa défense du titre national peut être solide.

Ligne : Texas -7,5

(Photo de Donovan Edwards : Gregory Shamus / Getty Images)