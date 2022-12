Top 10 des looks super grésillants de la petite amie d’Arjun Rampal, Gabriella Demetriades

La populaire star du Sud Pawan Kalyan est prête à collaborer avec le cinéaste Harish Shankar pour un nouveau projet. Le réalisateur a récemment partagé une mise à jour majeure sur le projet et a laissé tout le monde choqué. Il a tweeté en disant: “Une grande excitation est en route !!! Faites attention à cet espace les gars !!!!’ Il y a des rumeurs selon lesquelles le film serait un remake de Theri. Eh bien, cette nouvelle n’a sûrement pas été bien accueillie par les fans de Pawan Kalyan car ils veulent qu’il fasse des films originaux.

Les fans de Pawan sont mécontents des informations selon lesquelles leur star préférée ferait un remake de Theri en telugu. Ils estiment que la superstar ne devrait faire que des films originaux et éviter les remakes. L’ardent fan de Thalapathy Vijay a écrit une lettre de suicide à Harish Shankar et l’a exhorté à ne pas faire le remake.

Tu nous as promis de donner un film dont on se souviendra pendant 10 ans mais si tu choisis de faire un remake alors ça tuera notre excitation ? #WeDontWantTheriRemake pic.twitter.com/o8TwDuh4gv

La plus grande tendance négative du monde

Une lettre de fan au directeur et à la maison de production. #WeDontWantTheriRemake pic.twitter.com/DXFNtU6M1y

harish, nous vous aimons et vous respectons vraiment en tant que véritable fan de co! Mais svp theri cheyaku ! Ne prenez pas les fans et le public pour acquis #WeDontWantTheriRemakepic.twitter.com/Q0CXOukGZ4

Supreme PawanKalyan FC (@SupremePSPK) 8 décembre 2022