TOP 10 des looks sensationnels sur le tapis rouge de Priyanka Chopra

Le film Kantara de Rishab Shetty a dominé le box-office et depuis sa sortie, le film n’a cessé de rapporter gros. Le thriller est devenu le deuxième film Kannada le plus rentable de l’année. Après sa sortie en salles super réussie, le film de Rishab a suscité beaucoup de controverses en raison de sa sortie en OTT. Oui, tu l’as bien lu! Thaikkudam Bridge, un groupe basé au Kerala, a récemment affirmé que la chanson Varaha Roopam utilisée dans le film vedette de Risabh était une copie de leur chanson Navarasam. Ils ont menacé d’intenter une action en justice contre Amazon Prime Video. Après l’action en justice de Thaikkudam Bridge, la plateforme OTT a retiré la chanson du film et a également annoncé la même chose sur ses réseaux sociaux.

Il y a quelques mois, Thaikkudam Bridge a partagé un message sur les réseaux sociaux qui disait: “Nous aimerions que nos auditeurs sachent que Thaikkudam Bridge n’est en aucun cas affilié à Kantara”. Les similitudes inévitables entre notre IP Navarasam et Varaha Roopam en termes d’audio constituent donc une violation flagrante des lois sur le droit d’auteur.

Jetez un oeil à la publication de la publication de Thaikkudam Bridge –

Il y a quelques jours, le pont Thaikkudam a partagé un autre message qui disait : « Amazon Prime a supprimé la version plagiée de notre chanson « NAVARASAM » du film KANTARA. La justice prévaut ! Merci à notre avocat : Satish Murthi et notre mentor Mathrubhumi @mathrubhuminewstv pour leur soutien indéfectible. Merci à notre fraternité de musiciens, à nos fans et aux médias qui ont apporté leur soutien sans réserve à la lutte pour les droits.’ Kantara est à la mode sur le nouvelles de divertissement après sa sortie sur grand écran.

Les fans ont réagi à la nouvelle version de la chanson, Varaha Roopam, et voici ce qu’ils ont dit. Un utilisateur a déclaré: “Quand vous attendez avec impatience #KantaraOnPrime et que vous voyez ensuite une nouvelle version de Varaha Roopam”. Alors qu’un autre a commenté en disant: ‘Tout le monde après avoir regardé #KantaraOnPrime sans le #varaharoopam original. Ramenez Varaha Roopam.’

Voici comment les internautes ont réagi à la sortie OTT de Kantara –