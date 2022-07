Top 10 des joueurs de Fantasy Premier League à petit budget 2022/23

À 101nous visons à vous apporter une analyse approfondie et détaillée de la Fantasy Premier League au cours de la campagne 2022/23, y compris le meilleur choix de capitaine, les nouvelles sur les blessures, les joueurs à choisir et qui vendre.

Meilleurs joueurs FPL à petit budget

Un aspect important de Fantasy Premier League est de trouver le bon équilibre entre les options budgétaires et premium.

Par exemple, essayer de frapper Mohamed Salah, Erling Haaland, Harry Kane et Kevin De Bruyne dans votre camp n’est tout simplement pas pratique, même si c’est techniquement possible.

Au lieu de cela, la plupart des joueurs optent pour environ deux joueurs de haut niveau, puis essaient de constituer une équipe autour d’eux, en mélangeant des joueurs de milieu de gamme et à petit budget.

Cet article examinera les meilleures options budgétaires disponibles sur FPL cette année. Pour le contexte, un défenseur à petit budget, selon nos normes, ne coûte pas plus de 4,5 m, un milieu de terrain pas plus de 6,5 m et un attaquant pas plus de 6,5 m.

Nous ne commandons pas non plus cette liste car cela n’a pas beaucoup de sens de classer les joueurs de différentes positions les uns contre les autres. Au lieu de cela, il présentera simplement les meilleurs joueurs à petit budget de toutes les positions.

Aleksandar Mitrovic, attaquant (6,5 m)

Les options budgétaires solides sont rares cette année. Mais si vous souhaitez utiliser l’un de Harry Kane ou Erling Haaland, vous aurez probablement besoin d’un budget à l’avance pour les associer.

Et l’une des meilleures options semble être Aleksandar Mitrovic de Fulham.

Certes, il n’a pas été le meilleur de la Premier League ces dernières années, mais il a battu le record de buts du championnat en 2021/22, et ce genre de statistique ne peut être ignoré.

Brenan Johnson, attaquant (6,0 m)

L’un des seuls autres attaquants à budget semi-décent sur FPL cette année est Brenan Johnson de Nottingham Forest.

Il n’a aucune expérience en Premier League, c’est donc un petit pari. Cependant, il était le meilleur buteur et le meilleur assistant de Forest la saison dernière, ce qui suggère qu’il sera également leur principale source de buts dans l’élite.

Robert Sanchez, gardien (4,5 m)

Le meilleur gardien à petit budget de la FPL est encore une fois Robert Sanchez.

Malgré la perte de grands noms au cours de la dernière année, la défense de Brighton reste solide, en partie à cause de l’Espagnol.

Les Seagulls possédaient la 6e meilleure défense de la Premier League la saison dernière, derrière seulement les quatre premiers et les Wolves.

Gabriel Martinelli, milieu de terrain (6,0 m)

Gabriel Martinelli est un risque de rotation mineur pour les Gunners cette année, mais l’avoir à vos côtés pourrait être payant.

Le Brésilien a marqué six buts et fourni sept passes décisives pour les Londoniens du nord la saison dernière dans la ligue. Cela s’est produit malgré le fait qu’il n’est devenu un partant régulier que vers la seconde moitié de la campagne.

Et maintenant que Pierre-Emerick Aubameyang est parti, nous devrions, en théorie, voir Martinelli utilisé comme principal ailier gauche des Nord-Londoniens cette saison.

James Ward-Prowse, milieu de terrain (6,5 m)

Fiable si peu spectaculaire. James Ward-Prowse ne sera jamais l’un des meilleurs milieux de terrain de la FPL.

Cependant, sa capacité à prendre des coups de pied arrêtés le voit engranger un nombre respectable de buts et de passes décisives chaque année, ce qui en fait une option budgétaire utile.

Andreas Pereira, milieu de terrain (4,5 m)

L’inclusion d’Andreas Pereira sur cette liste dépend de son transfert de Manchester United à Fulham.

Au moment d’écrire ces lignes, ce n’est pas encore officiel, mais cela devrait être confirmé très prochainement.

Et parce que Pereira était un atout de United lorsque FPL a été lancé, ils l’ont évalué comme un joueur qui n’obtiendrait probablement aucune minute.

Maintenant, cependant, son passage à Fulham, nouvellement promu, devrait permettre au milieu de terrain offensif de gagner un temps de jeu raisonnable. Et même s’il ne marque pas autant de points, le moins cher pour lequel vous pouvez obtenir un milieu de terrain sur FPL est de 4,5 m, ce qui fait de Pereira une excellente option de banc.

Jack Harrison, milieu de terrain (6,0 m)

Jack Harrison a été l’un des meilleurs milieux de terrain à petit budget de la FPL ces dernières années.

Même la saison dernière, lorsque Leeds United a sérieusement lutté dans la première moitié de la campagne, Harrison a quand même terminé avec huit buts et trois passes décisives.

Et maintenant que Jesse Marsch est à la barre pour une campagne complète, Harrison devrait améliorer ce décompte.

Tariq Lamptey, défenseur (4,5 m)

Tariq Lamptey sera probablement l’un des défenseurs du budget les plus performants de la Fantasy Premier League cette saison.

L’arrière latéral a connu un démarrage lent en 2021/22 en raison d’une blessure, ce qui signifie qu’il n’a pas été en mesure de vraiment capitaliser sur l’excellent bilan défensif de Brighton.

Mais maintenant qu’il est de retour en forme, il devrait être capable, lorsqu’il est tourné avec un autre défenseur de 4,5 m, de vous fournir un approvisionnement constant de draps propres.

Jonny Otto, défenseur (4,5 m)

Peut-être que le meilleur défenseur de 4,5 m à tourner avec Lamptey est Jonny Otto des Wolves.

Jonny a raté une grande partie de 2021/22 en raison d’une blessure. Cependant, il est revenu pour les 11 dernières semaines de matchs pour commencer chaque match et a également marqué deux buts depuis l’arrière.

Les loups avaient aussi le 5e-meilleure défense de la Premier League la saison dernière.

Neco Williams, défenseur (4,0 m)

Le dernier joueur à petit budget que vous devriez chercher à signer est Neco Williams.

Comme Pereira, son prix était si bas car on ne s’attendait pas à ce qu’il joue très souvent pour Liverpool.

Cependant, il a depuis déménagé à Nottingham Forest où il sera probablement leur nouvel arrière droit partant.

En conséquence, même s’il ne marque pas trop de points chaque semaine, il est l’option parfaite pour remplir ces 5e place défensive dans votre équipe FPL car très peu de gens commencent plus de quatre défenseurs chaque semaine.

