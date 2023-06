Top 10 des jeux de la semaine 9 de la saison 2023 de l’USFL

La semaine 9 de la saison de l’USFL a comporté des matchs plus acharnés avec des jeux électrisants, chaque grand jeu ayant encore plus d’importance étant donné que chaque équipe est toujours en lice pour une candidature en séries éliminatoires.

Seuls les étalons de Birmingham ont décroché une place en séries éliminatoires, en grande partie grâce aux efforts de Deon Cain et Matt Hankins, qui ont tous deux fait notre liste des faits saillants de la semaine.

Les 10 meilleurs jeux de l’USFL de la semaine 9

Voici les 10 meilleurs jeux de la semaine 9 de la saison USFL.

dix. Josh SimmonsWR, Maulers de Pittsburgh

Les Maulers ont tiré le premier sang contre les Panthers du Michigan alors que Simmons a capté une passe du quart-arrière Troy Williams dans le coin arrière de la zone des buts. Simmons a tenu le ballon en utilisant son bras gauche pour bercer la passe tout en tombant au sol après que le demi de coin des Panthers Josh Butler l’ait presque assommé.

9. Darrel Stewart Jr.WR, Généraux du New Jersey

Attaché à 10 au deuxième quart, Stewart Jr. a réajusté sa route pour capter une passe de 20 verges du quart-arrière De’Andre Johnson.

8. Déon CaïnWR, Étalons de Birmingham

Le quart-arrière Alex McGough a lancé une passe parfaitement chronométrée entre les mains de Cain, le menant directement dans la zone des buts. Les Stallions ont battu les Houston Gamblers 16-9 au début du troisième quart.

7. Vontæ DiggsKG, Casseurs de la Nouvelle-Orléans

Le quart-arrière des Memphis Showboats Cole Kelley a fait de son mieux pour récupérer après un claquement mal géré, mais il a fini par lancer le ballon directement dans les mains de Diggs, qui a dirigé le ballon dans la zone des buts, donnant aux Breakers une avance de 16-0 vers la fin de le premier quart.

6. Trey Williams, RB, généraux du New Jersey

Même avec une avance de 14 points sur les Stars de Philadelphie, Williams n’a pas lâché prise alors qu’il a dépassé plusieurs défenseurs avant de trouver un trou sur le côté gauche du terrain et de plonger par-dessus le pylône pour un touché des généraux.

5. Braedon ArcherTE, généraux du New Jersey

Les généraux ont apporté une petite ruse au jeu, envoyant le ballon au porteur de ballon Trey Williams, qui a frappé Bowman dans la zone des buts avec une passe rapide. La conversion et le score du troisième but ont donné une avance de six aux Generals au deuxième quart.

4. AJ RichardsonWR, Panthers du Michigan

Avec la sécurité des Maulers Eli Walker sur sa hanche, Richardson a réussi une passe de 40 verges du quart Josh Love. Avec les bras enroulés autour de Walker, le receveur large a pu garder le contrôle du ballon lors de cette prise sauvage sur la touche.

3. Jarey AînéS, Disjoncteurs de la Nouvelle-Orléans

Après avoir aligné un retour de botté de dégagement, Walker a trouvé de la place pour courir et s’est frayé un chemin sur un défenseur dans le territoire des Memphis Showboats.

2. Matt HankinsCB, Étalons de Birmingham

Sentant la chaleur de la défense des Stallions, le quart-arrière Kenji Bahar a perdu le ballon entre les mains de Hankins, qui a facilement dirigé le ballon dans la zone des buts. L’erreur coûteuse au quatrième quart a permis à Birmingham de garder la tête, leur donnant finalement la victoire, 38-15.

1. Cam Echols-LuperWR, généraux du New Jersey

Echols-Luper a réalisé le meilleur jeu de la semaine, marquant un touché dès le coup d’envoi d’ouverture contre les Stars de Philadelphie. Le retour de 85 verges a ouvert la voie à une bataille difficile avec les Stars qui a vu les généraux sortir vainqueurs.

