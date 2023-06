Top 10 des jeux de la semaine 10 de la saison 2023 de l’USFL

Le 2023 USFL la saison régulière s’est terminée dimanche avec la Nouvelle-Orléans et le Michigan remportant d’énormes victoires pour remporter les deux dernières places en séries éliminatoires à gagner.

Ils sont rejoints par le champion en titre Birmingham Stallions et les Pittsburgh Maulers en tant que quatre équipes éliminatoires de cette année.

Bien qu’ils aient été éliminés des séries éliminatoires, Philadelphie, Memphis et Houston se sont toujours présentés de manière importante lors de la semaine 10. Toutes ces équipes ont atterri sur notre liste de jeux de premier ordre lors de la finale de la saison régulière.

Voici les 10 meilleurs jeux de la semaine 10 de la saison USFL.

dix. Salle JustinWR, Joueurs de Houston

Alors que Houston cherchait à riposter après que les New Orleans Breakers soient entrés sur le tableau de bord avec un touché plus tôt dans le quart, Hall a fait entrer les Gamblers dans la zone rouge avec une prise de touche bondissante pour faire tomber la passe du quart-arrière Kenji Bahar pour un achèvement de 28 verges.

9. Trey QuinnWR, Panthères du Michigan

La spectaculaire prise à une main de Quinn est survenue au moment où les Panthers avaient le plus besoin d’une étincelle. En baisse de 20-6 à la sortie de la mi-temps dans un match incontournable contre les Stars de Philadelphie, le hic de Quinn sur la passe du quart-arrière EJ Perry a propulsé un lecteur de score qui a fourni le premier des 17 points sans réponse alors que les Panthers se sont ralliés pour un éliminatoire décisif 23 -20 victoire.

8. Terry WrightWR, Étoiles de Philadelphie

Les Stars ont peut-être flétri tard contre les Panthers, mais ils ont ouvert le match en force lorsque le quart-arrière Case Cookus a trouvé Wright ouvert dans la zone des buts et Wright a fait un plongeon spectaculaire pour terminer le jeu de touché de 23 verges lors du premier entraînement du match.

7. Diondre OvertonWR, Etoiles

Cookus a peut-être eu besoin de l’aide de Wright avec sa première passe de touché, mais il a mis ce ballon en plein dans l’argent pour Overton, divisant deux défenseurs des Panthers au milieu du terrain pour une frappe de 29 verges pour mettre Philadelphie par 14 juste avant. Mi-temps.

6. Josh SimmonsWR, Maulers de Pittsburgh

Après que les Generals du New Jersey aient ouvert l’autre finale de la saison régulière de la division nord de l’USFL avec un but sur le terrain, les Maulers ont marché sur le terrain pour un touché lors de leur premier entraînement offensif grâce en grande partie à cette prise de jonglage de 22 verges de Simmons.

5. Alex McGoughQB, Étalons de Birmingham

Le champion en titre de l’USFL, les Stallions, entre dans les séries éliminatoires avec un record de 8-2, le meilleur de la ligue, en grande partie grâce à McGough, qui a rendu cette frappe de touché de 45 verges à l’ailier rapproché Jace Sternberger sans effort. Cela resterait le score gagnant du match alors que les Stallions éliminaient les Showboats de Memphis des séries éliminatoires avec une victoire de 27-20.

4. Vontæ DiggsKG, Casseurs de la Nouvelle-Orléans

Le quart-arrière des Gamblers, Montell Cozart, tentait de trouver un receveur dans la zone des buts pour une prise au pied. Au lieu de cela, le joueur tapant du pied à l’autre bout de la passe de Cozart était Diggs. Le secondeur des Breakers a fait basculer le ballon vers lui-même, offrant un énorme changement d’élan dans ce qui s’est avéré être un chiffre d’affaires crucial alors que les Breakers ont gagné par un seul score, 17-10, pour décrocher officiellement leur place en séries éliminatoires.

3. AJ RichardsonWR, Panthères

Aucun jeu sur cette liste n’a peut-être eu un impact direct sur l’image des séries éliminatoires de l’USFL 2023 plus que le touché de Richardson au troisième quart du bloc de botté de dégagement de son coéquipier Marcus Simms, mettant les Panthers à distance de frappe et ouvrant la voie à la victoire de retour du Michigan dans un match dont il avait besoin pour gagner pour maintenir sa saison en vie.

2. Eli WalkerS, Maulers

Les Maulers ont pu sceller leur titre de la division nord de l’USFL grâce à ce retour échappé de 46 verges dans la zone des buts de Walker après que le lanceur de passes de Pittsburgh, Nasir Player, ait fait tomber le ballon des mains du quart-arrière des Generals De’Andre Johnson. Le scoop et le score de Walker ont permis à Pittsburgh de gagner deux points, et les Maulers n’ont jamais regardé en arrière à partir de là.

1. Derrick DillonWR, Showboats de Memphis

La première saison des Showboats dans l’USFL moderne ne s’est peut-être pas déroulée comme ils l’auraient souhaité, mais au moins les fans de football de Memphis ont eu un souvenir de plus de cette saison grâce au coup d’envoi de 90 verges de Dillon pour un touché. .

Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les New Orleans Breakers battent les Houston Gamblers

Obtenez plus de la Ligue de football des États-Unis Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore