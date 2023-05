TOP 10 des informations télévisées : Bade Achhe Lagte Hain 3, Dalljiet Kaur et plus

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans la piste actuelle de Katha Ankahee, nous verrons Amrita avoir des douleurs de travail et Viaan atteindre l’hôpital, et nous verrons que lorsque Viaan la tient, il est si heureux. Les téléspectateurs sont très heureux de voir le personnage de Viaan, joué par Adnan Khanparce que son jeu était fabuleux, et maintenant dans les épisodes, on voit qu’il oublie tout, même Katha (Aditi Sharma), et il est totalement concentré sur le fait de devenir la paternité enseignante.

Viaan et Katha se retrouveront bientôt dans l’Aarav PTM

Dans les prochains épisodes de Katha Ankahee, nous regarderons des épisodes très intéressants où l’on pourra voir que finalement Katha réalisera son amour pour Viaan et elle décidera d’avouer ses sentiments, mais la partie la plus intéressante est celle-ci : quand Viaan va se rencontrer son amie Amrita, Katha (Aditi Sharma) ira également derrière lui pour voir où il va, et Katha sera surprise de voir Viaan. Plus tard, nous pouvons voir que Viaan (Adnan Khan) et Katha se rencontreront bientôt lors de la réunion parents-enseignants d’Aarav, où Viaan est choqué de voir que Katha est sa mère.

Tournure à venir de Katha Ankahee