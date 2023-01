Top 10 des histoires les plus lues de The Herald-News à Joliet – Shaw Local

Les histoires les plus lues pour 2022 publiées dans The Herald-News concernaient des activités criminelles dans le comté de Will, y compris financières; une exposition populaire d’Halloween devenue virale ; et une mère qui a laissé ses enfants dans un véhicule pour la deuxième fois alors qu’elle se trouvait à l’intérieur d’un bar.

Rejoignez-nous pour revenir sur ces 10 meilleures histoires.

Donta Bailey (Bureau du shérif du comté de Will)

Il y avait un intérêt particulier pour les histoires de fraude impliquant le programme de protection des chèques de paie. Dans cette affaire, le bureau du procureur de l’État a inexplicablement abandonné les poursuites contre un homme de Joliet en juillet. C’était l’histoire la plus lue, selon les mesures en ligne.

Le procureur adjoint du comté de Will, Peter Wilkes, a demandé l’abandon des accusations de fraude de prêt PPP contre Donta Bailey, 18 ans, de Joliet.

Bailey a d’abord été accusé d’avoir reçu un prêt de 20 802 $ dans le cadre du programme de protection des chèques de paie en déformant faussement les revenus bruts de son entreprise de taxis. Il a également été accusé d’avoir commis une fraude aux prestations de l’État en obtenant frauduleusement 784 $ en allocations de chômage.

Le juge Dan Rippy a accordé la requête de Wilkes.

Kimberley Wells (Service de police de Joliet)

Une femme de Lockport a de nouveau été arrêtée en juillet et accusée une deuxième fois d’avoir laissé ses deux enfants sans surveillance dans un véhicule alors qu’elle se trouvait à l’intérieur d’un bar Joliet.

Kimberly Wells, 36 ans, de Lockport a été arrêtée pour cause probable de mise en danger de la vie et de la santé de ses deux fils, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

Les agents ont répondu au parking du bar Los Gaveños, 1101 N. Hickory St., pour un rapport faisant état de deux enfants laissés sans surveillance dans un véhicule, a déclaré English.

Les agents sont arrivés sur les lieux et ont trouvé deux garçons – âgés de 2 et 3 ans – assis dans des sièges pour enfants sur la banquette arrière du véhicule, dont les agents ont observé qu’ils étaient dans un état déplorable, a déclaré English.

Dave Appel et Aubrey Appel ont donné un aperçu de leur exposition de jardin d’Halloween pour 2022 sur les réseaux sociaux, qui présentait Max Mayfield de Sadie Sink de “Stranger Things” flottant apparemment dans les airs. La vidéo est devenue virale et les gens ont depuis afflué pour la voir. L’affichage “flottant Max” est vu le samedi 29 octobre 2022. (Denise Unland)

L’exposition d’Halloween “Stranger Things” de Dave et Aubrey Appels a créé un buzz en ligne et a envoyé des milliers de passionnés de la série Netflix et d’Halloween chez eux à Plainfield.

“Je ne l’ai pas vu en personne, mais je le veux vraiment”, a déclaré Susan Renner, professeur de physique à l’Université de St. Francis à Joliet. “Ça a l’air incroyable en ligne.”

Andrew Morrison, professeur de physique au Joliet Junior College, ne l’avait pas encore vu non plus. Mais lui et Renner n’hésitaient pas à spéculer sur le fonctionnement de l’accessoire.

Une scène de “Stranger Things” de Dave Appel – une exposition sur le thème d’Halloween chez lui à Plainfield. L’affichage d’Halloween mettant en vedette un Max en lévitation de l’émission Netflix “Stranger Things” est devenu viral sur les réseaux sociaux. Mardi 27 septembre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Un couple de Plainfield a donné un aperçu de leur exposition dans la cour d’Halloween pour 2022 en octobre avec leur exposition de Max Mayfield de Sadie Sink de “Stranger Things” flottant apparemment dans les airs.

Le couple, Dave et Audrey Appel, a posté un clip sur leur Page YouTube d’HorrorProps.

Mais après des plaintes d’un voisin, les Appels ont démonté Max et ont dit qu’ils n’installeraient pas non plus le reste de l’exposition. Ils étaient ravis que leur clip de “l’émission la plus révolutionnaire depuis 2020”, a déclaré Dave, soit devenu viral et ne pouvait pas attendre que les gens voient l’intégralité de leur exposition dans la cour.

Les voisins soutenant l’affichage et les fans sur les réseaux sociaux ont encouragé les Appels à le ramener. Ils l’ont fait pour la semaine d’Halloween.

Corbeau Johnson (Service de police de Joliet)

Une femme de Joliet a été arrêtée en novembre pour avoir commis plus de 5 500 $ de vol au détail dans un magasin Kohl’s à Plainfield et des accusations de fraude de prêt du programme de protection des chèques de paie.

Les agents ont répondu à une résidence dans le bloc 200 de South Hammes Avenue après avoir appris que Raven Johnson, 21 ans, se trouvait à la résidence et était recherché sur trois mandats d’arrêt, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

Johnson a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Will.

La caution de Johnson a été fixée à 290 000 $.

Mathew Berry (Bureau du shérif du comté de Will)

Un homme du Midlothian a été accusé en juin d’avoir torturé et battu à mort le chien bichon frisé de son ex-petite amie nommé Kirby à Mokena.

Mathew Berry, 29 ans, a été brièvement emprisonné le 16 juin après que les procureurs ont déposé des accusations de crime de torture animale et de cruauté aggravée envers les animaux lors de l’incident du 23 juin 2020.

Les procureurs dans une plainte pénale ont allégué que Berry avait torturé un mélange de bichon frisé mâle nommé Kirby et avait battu le chien à mort en le frappant.

Jean Novak (Service de police de Joliet)

Un homme de Crest Hill a été arrêté en décembre dans le cadre d’un deuxième incident au cours duquel il est accusé d’avoir touché le ventre d’une femme enceinte dans un magasin.

Le 20 décembre, une plainte pénale a été déposée contre John Novak, 27 ans, alléguant qu’il s’était agenouillé devant une femme enceinte chez Walmart, 2424 W. Jefferson St., Joliet, et s’était frotté le ventre des deux mains.

Novak a été accusé dans la plainte pénale de gémir “comme s’il éprouvait du plaisir”.

Antwaun Walker (Bureau du shérif du comté de Will)

Les vols de convertisseurs catalytiques sont un problème croissant à l’échelle nationale, et le comté de Will n’est pas à l’abri.

Un homme de Chicago soupçonné d’avoir volé des convertisseurs catalytiques a fui des agents à Romeoville en avril dans un véhicule volé, a annoncé la police.

Antwaun Walker, 28 ans, du bloc 6900 de l’avenue Eberhart a été arrêté pour fuite aggravée et évasion de la police, ainsi que possession aggravée d’un véhicule à moteur volé.

Des accusations supplémentaires contre Walker étaient en instance, a déclaré le chef adjoint de la police de Romeoville, Brant Hromadka, dans un communiqué de presse.

Jennifer Wirtz (à gauche) et son mari, Joseph Wirtz (Département de police de Lockport et bureau du shérif du comté de Will)

Une autre affaire de fraude à un prêt PPP a suscité beaucoup d’intérêt chez les lecteurs en novembre, mais dans ce cas, la majeure partie de l’argent prétendument obtenu par des moyens frauduleux était destinée à acheter une maison.

Un couple Mokena a été arrêté et accusé en novembre d’avoir obtenu frauduleusement un prêt de 1,1 million de dollars du programme de protection des chèques de paie et d’avoir utilisé 653 500 $ de cet argent pour acheter une résidence Mokena.

Jennifer Wirtz, 48 ans, et Joseph Wirtz Jr., 57 ans, tous deux de Mokena, ont été accusés de vol, de fraude sur prêt et de fraude électronique. Jennifer Wirtz a en outre été accusée de blanchiment d’argent et de vol par tromperie. Mokena est à environ 5 milles à l’est de New Lenox et à 12 milles à l’est de Joliet.

La plainte pénale a déclaré que l’affaire avait fait l’objet d’une enquête par le département de police de Lockport.

Angel Méndez (Service de police de Joliet)

Un chauffeur de camion fait face à des accusations de crime environ cinq mois après son arrestation à Joliet, au cours desquelles il a admis à un officier avoir consommé de l’opium et a ensuite été testé positif à la cocaïne, a indiqué la police.

Le 9 décembre, les procureurs du comté de Will ont accusé Angel Mendez, 34 ans, de Plainfield, d’avoir conduit un véhicule utilitaire en utilisant ou sous l’influence de drogues.

Les accusations découlaient d’un incident survenu le 7 juillet dans le bloc 100 du tribunal Andrew Taras à Joliet.