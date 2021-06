Top 10 des footballeurs actifs avec le plus de buts internationaux

La légende iranienne Ali Daei détient le record du plus grand nombre de buts internationaux. Il a marqué 109 buts pour son pays en 149 apparitions entre 1993 et ​​2006. Ce qui rend l’exploit de Daei encore plus spécial, c’est que même le grand brésilien Pelé, la superstar argentine Diego Maradona et la légende hongroise Ferenc Puskás n’ont pas réussi à franchir la barre des 90 buts dans leur carrière internationale alors qu’il dépassait la barre des cent buts. Et pendant longtemps, beaucoup ont cru qu’il serait impossible de battre son record. Cependant, aujourd’hui, près d’une décennie et demie plus tard, le grand portugais Cristiano Ronaldo n’est qu’à quelques pas de renverser Daei en tant que plus grand buteur international de tous les temps.

Ronaldo, qui est également le premier joueur européen à marquer 100 buts internationaux, n’est qu’à sept buts de battre le record de Daei.

Voici une liste des 10 meilleurs footballeurs actifs avec le plus de buts pour leur pays :

1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 103 buts / 174 sélections

Sans doute le plus grand footballeur de l’ère moderne, Ronaldo a battu plusieurs records au cours de sa carrière d’illustrateur. Et s’il parvient à dépasser le record de Daei, il marquera encore plus son autorité en tant que meilleur buteur de tous les temps. Jusqu’à présent, il a marqué 103 buts pour le Portugal en 174 apparitions.

2. Sunil Chhetri | Inde | 74 buts / 117 sélections

Le capitaine fantastique du football indien Sunil Chhetri est placé à la deuxième place de cette liste d’élite. Il a marqué 74 buts en 117 apparitions.

3. Ali Mabkhout | Émirats arabes unis (EAU) | 73 buts / 89 sélections

L’attaquant des Émirats arabes unis Ali Mabkhout occupe la troisième place de cette liste avec 73 buts en 89 apparitions. Mabkhout a un impressionnant ratio de 0,82 buts par match.

4. Lionel Messi | Argentine | 72 buts / 143 sélections

La superstar de Barcelone Lionel Messi occupe la quatrième place de cette liste avec 72 buts dans son cagnotte en 143 apparitions. Il est à deux buts de Chhetri, deuxième, et à 31 de son grand rival Ronaldo.

5. Robert Lewandowski | Pologne | 66 buts / 118 sélections

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué 66 buts en 118 apparitions avec la Pologne. Il est placé à la cinquième place sur la liste.

6. Neymar | Brésil | 65 buts / 104 sélections

Neymar jr du Paris Saint-Germain est placé à la sixième place avec 65 buts à son actif en 104 matchs.

7. Luis Suárez | Uruguay | 63 buts / 117 sélections

Suarez a marqué 63 buts pour l’Uruguay en 117 matchs et occupe actuellement la septième place de cette liste.

8. Zlatan Ibrahimović | Suède | 62 buts / 118 sélections

Le grand footballeur suédois Zlatan Ibrahimović a marqué 62 buts dans le football international en 118 matches.

9. Romelu Lukaku | Belgique | 60 buts / 93 sélections

L’attaquant de l’AC Milan Romelu Lukaku a marqué 60 buts pour son pays en 93 apparitions.

dix. Edin Džeko | Bosnie-Herzégovine | 59 buts / 114 sélections

Edin Džeko est placé à la 10e place de cette liste d’élite avec 59 buts dans son sac en 114 matchs.

