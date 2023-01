Top 10 des fois où Rashmika Mandanna a jeté un sort avec ses yeux magiques

Samantha Ruth Prabhu tombe en panne lors du lancement de la bande-annonce de Shaakuntalam et cette vidéo vous laissera le cœur brisé si vous êtes fan de Sam ou même autrement. La vie est dure et Samantha aussi. L’actrice de Pushpa s’est rendue sur son Instagram il y a quelques mois et l’a informée qu’elle avait été diagnostiquée avec une maladie rare appelée myosite qui l’a laissée brisée et brisée. Mais elle a tenu bon et après le traitement, elle est de retour en ville. L’actrice a assisté aujourd’hui au lancement de la bande-annonce de sa prochaine sortie Shaakuntalam où elle s’est effondrée en rappelant les moments difficiles. Et son cri de rire montre seulement qu’elle est une femme de fer.

Les fans de Samantha ont le cœur brisé en voyant leur Iron Lady se briser, mais elle n’est rien de moins qu’une source d’inspiration pour nous en ce moment. La vie vous pose des problèmes, mais tout ce que vous avez à faire est de trouver une solution, c’est ce que Sam a appris de ses journées difficiles tout en guérissant.

Samantha a fait une apparition époustouflante dans un sari en organza blanc, et elle n’avait pas l’air moins qu’un ange, disent ses fans alors que sa photo et ses vidéos de l’événement deviennent virales. Samantha a longuement parlé de son film et de sa vie et a laissé tout le monde en admiration devant sa présence. La bande-annonce de Shaakuntalam reçoit une réponse envoûtante et les fans sont impressionnés par la beauté de Samantha et ses prouesses d’actrice sont toujours admirables. Elle est la Dame de fer et a parcouru un long chemin dans son voyage.