Grand Patron 17 le spectacle a commencé la semaine dernière, et maintenant c’est l’heure de la première élimination. Cette semaine, trois candidats de Dil, Dimaag et Dum sont nominés : Mannara Chopra, Semelle Navidet ABhishek Kumar. Et selon le vote mené par BollywoodLife, les fans estiment que Navid Sole est le premier candidat à être éliminé de la maison, et il a été nominé avec Mannara Chopra et Abhishek Kumar. Comparé à ces deux candidats, Navid Sole n’a pas encore fait sentir sa présence dans la maison.

Bigg Boss 17 : Premier week-end à Ka Vaar

Lors du week-end Ka Vaar, Salman Khan annoncera le premier candidat éliminé, et il sera maintenant intéressant de voir si la prédiction des fans sur BL est exacte.

À quoi s’attendre du premier week-end Ka Vaar

Salman Khan’L’émission Bigg Boss a eu un fan fidèle depuis le premier épisode de l’émission. Et ils attendent souvent de voir l’animateur superstar prendre cours avec les candidats à la maison. Et selon les rapports sur Grand chef Khabri et plus, Salman va claquer fortement Abhishek Kumar son comportement agressif et demandez-lui de garder son calme. Il ciblera Isha Malviya pour avoir qualifié Mannara Chopra de fausse et plutôt l’appeler avec la même étiquette. L’hôte donnera également Neil Bhatt et Aishwarya Sharma un signal d’alarme et parlez à Vicky Jain de sa stratégie.

Grand Patron 17 a réussi à garder le public accro, et la dernière vidéo de combat de Ankita Lokhande et Khanzadi alias Firoza Khan de la maison devient viral. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.