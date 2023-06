Top 10 des films hollywoodiens qui sont un remake des films de Bollywood

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Viaan (Adnan Khan) et Katha (Aditi Sharma) atteignent la fête où une fille prononce un discours sur l’amour, et nous voyons Katha penser continuellement à Viaan, et finalement ils sont tous les deux appelés sur scène pour prononcer un discours sur l’amour. Dans leur discours, ils parlent de Shahjahan et de Mumtaz. Leur discours d’amour hypnotisera le public. Eh bien, ce couple, Katha et Viaan, aura sérieusement l’air fabuleux l’un avec l’autre, et nous voyons qu’Anirudh décide de donner une leçon à Katha, alors il tire juste le tapis et elle glisse, mais Viaan la tient dans ses bras. C’est un très beau moment et nous voyons le jeune homme en colère, Viaan Raghuvanshi, venir sous sa forme et décider de se venger de cela. Enfin Katha a dit qu’elle aimait Viaan

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Katha (Aditi Sharma) et Viaan danser ensemble et rendre ce voyage mémorable et retourner dans leurs maisons où nous voyons Viaan mal comprendre Katha qu’elle va le serrer dans ses bras mais Katha prend juste ses affaires Eh bien, c’est le morceau le plus drôle dans lequel les téléspectateurs ont juste pitié de Viaan (Adnan Khan). Plus tard, nous voyons Neerja Ji (Preeti Amin) taquiner Katha et finalement c’est la première fois que Katha dit qu’elle est amoureuse de lui. Eh bien, nous devons attendre de voir le rebondissement lorsque Katha exprimera son amour. Il est possible que Viaan se rende compte que Katha l’aime aussi mais il va l’attendre. Voyons quand l’attente sera terminée pour Viaan ainsi que pour les téléspectateurs car tous deux attendent avec impatience la confession de Katha. Katha Ankahee Twist à venir