Top 10 des films de Bollywood, webséries sur OTT qui décrivent la vie et les luttes de Mumbai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’enfin le jour est arrivé où l’ordonnance du tribunal brisera Akshara (Pranali Rathod)et les cœurs d’Abhinav. Eh bien, nous voyons Abhir (Shreyansh Kaurav) prenez pooja ki thali et donnez-leur les meilleurs vœux. De l’autre côté, Aarohi (Karishma Sawant) vient également rencontrer Akshara. Plus tard, nous voyons qu’Abhir est vraiment inquiet et pense que si sa mère et son père s’en vont, il devra rester avec son vrai père. Bon, enfin, on voit qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) remporte l’affaire de garde, mais comment Akshara va-t-elle se contrôler ? Et qu’en est-il d’Abhinav ? Comment peut-il vivre sans Abhir ? Voyons ce que le destin décide pour Akshara et Abhir. Se réuniront-ils jamais, ou Abhinav se séparera-t-il d’Akshara pour le bonheur d’Abhir ?

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Abhir décider d’aller en justice pour avoir attaché le raksha dhaga sur la main d’Akshara, et au dernier moment, nous voyons Abhimanyu (Harshad Chopda) sauvant la vie d’Abhir. Il est possible qu’à cause de cela, Abhinav perde Abhir pour toujours de sa vie. Eh bien, enfin, Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav révèlent cette mauvaise nouvelle à Abhir, et maintenant Abhir ira à Birla House pour toujours. Il est possible qu’Abhir revienne à Akshara et Abhinav (Jai Soni). Voyons ce qui se passe ensuite.

Abhimanyu sauve la vie d’Abhir

L’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et la piste actuelle est très douloureuse pour les téléspectateurs car nous voyons le rêve de famille heureux d’Akshara se briser. Eh bien, nous pouvons voir qu’à cause du bonheur d’Akshara, Abhinav décidera de tout quitter, mais Abhinav ne comprendra pas qu’Akshara l’aimera également et qu’elle ne peut pas vivre sans lui.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va être super dramatique et intéressant car nous verrons Akshara et Abhinav emballer les affaires d’Abhir et l’envoyer avec Abhimanyu. Abhir restera-t-il heureux sans Akshara et Abhinav ? Il est possible qu’Abhimanyu donne tout le bonheur à Abhir pour qu’il ne s’en souvienne pas, mais nous pouvons voir qu’Abhir veut que ses trois parents prennent soin de lui. Nous attendrons de voir le rebondissement : Abhinav, Abhimanyu et Akshara vivront-ils ensemble pour le bonheur d’Abhir ?