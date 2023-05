Top 10 des films de Bollywood tournés dans le magnifique Cachemire

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, l’émission TOP TV, va bientôt faire un grand bond en avant. Et Aïcha Singh et Neil Bhatt quittera également le spectacle avec ça. Pendant des années, le spectacle a connu une immense popularité. Ils ont été les meilleurs jours, comme lorsque le spectacle a dominé les charts TRP et les mauvais jours aussi lorsque les fans appelaient les fabricants pour la piste qu’ils n’aimaient pas. Et comme Ayesha Singh est sur le point de quitter Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, l’actrice a rappelé son premier jour sur les plateaux de la populaire émission de télévision. Savoir quoi ? Ayesha avait l’impression qu’elle ne devrait pas retourner sur le plateau.

Ayesha Singh se souvient de son premier jour sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Alors qu’elle parlait à un portail de divertissement, on a demandé à Ayesha Singh si elle se souvenait de son premier jour sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice partage qu’elle s’en souvient très bien. Ayesha partage que les gens avaient des doutes sur son rôle de Sai Joshi dans la série. L’actrice partage qu’elle avait aussi envie de ne pas retourner sur les plateaux de tournage. Ayesha révèle que ses amis étaient très excités par son nouveau voyage. Elle leur a dit que sa première journée avait été très mauvaise. Ayesha dit qu’en tant qu’acteur, on comprend quand on se trompe dans son travail et les réactions des gens autour d’elle. Elle savait que les gens n’aimaient pas ça mais ses amis étaient là à la rescousse. Ils l’ont soutenue et quand elle est arrivée sur le plateau le lendemain, ça s’est avéré très bien. Elle a tourné avec Sanjay Narvekar qui jouait son Aaba (père) dans la série. Ayesha dit qu’elle partage un très bon lien avec lui.

Regardez la vidéo d’Ayesha Singh avec Harshad Arora et Kishori Shahane ici :

Ayesha Singh a-t-elle un lien avec Sai Joshi ?

Tout en parlant à TellyChakkar, on a demandé à Ayesha si elle se rapportait à son personnage à l’écran de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice raconte qu’elle se rapporte à Sai lorsqu’elle gazouille ou lorsqu’elle prend position pour la bonne chose. Ayesha Singh dit qu’elle ressemble à Sai dans cet aspect. L’actrice dit qu’elle est une personne très amusante et légère qui trouve le bonheur dans les petites choses. Sai, en revanche, est très Dabang. Sai s’impliquera dans une affaire qui ne la concerne pas pour avoir fait quelque chose de bien qui est très courageux mais Ayesha n’est pas comme ça.