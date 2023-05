Top 10 des films de Bollywood sur OTT qui sont un remake de films coréens

Sarabhai Vs. L’actrice de Sarabhai Vaibhavi Upadhyaya est décédée dans un accident de voiture mortel, et sa mort a laissé tout le monde choqué et en deuil. C’est injuste, et la vie est tellement imprévisible. Vaibhavi aurait voyagé dans l’Himachal Pradesh avec son fiancé, qui est en sécurité, lorsque sa voiture est tombée dans une gorge et qu’elle a subi des blessures à la tête. Alors que les derniers détails déchirants partagés par le SP Kullu sont que Vaibhavi a fait de gros efforts pour sortir de la voiture et s’est blessé à la tête, en parlant au portail d’information, a déclaré le SP Kullu, Vaibhavi a tenté de sortir du véhicule par la fenêtre et a subi une blessure à la tête. une blessure à la tête qui s’est avérée mortelle. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital civil de Banjar où les médecins l’ont déclarée morte. »

La vie est tellement imprévisible. Une très bonne actrice, chère amie Vaibhavi upadhyay populairement connue sous le nom de « jasmin » de Sarabhai vs Sarabhai est décédée. Elle a eu un accident dans le nord. La famille l’amènera à Mumbai demain matin vers 11 heures pour les derniers sacrements. RIP vaibhavi ? JDMajethia (@JDMajethia) 23 mai 2023

La mort de Vaibhavi a dévasté sa famille et ses amis de l’industrie ne croient toujours pas qu’elle soit partie. Ajoutant plus de détails sur la mort de l’actrice de télévision, SP Kullu a ajouté : « Upadhyaya est décédée lundi après que son SUV est tombé dans une gorge près de Sidhwan dans la région de Banjar à Kullu. L’accident s’est produit lorsque le conducteur de la voiture négociait une courbe abrupte ».

#JDMajethia est choqué par #VaibhaviUpadhyayaest mort. Il a également révélé comment l’accident s’est produit dans l’Himachal Pradesh. Que son âme repose en paix ? pic.twitter.com/MVBwrjdLtg PinkvillaTelly (@PinkvillaTelly) 24 mai 2023