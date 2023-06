Top 10 des films d’animation sur la mythologie mieux qu’Adipurush pour adultes et enfants à regarder sur OTT

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que la famille Shah organisera une fête d’adieu pour Anupamaa ( Rupali Ganguly) dans lequel ils vont exécuter quelque chose de spécial pour Anupamaa à garder dans sa mémoire et à emporter avec elle. On voit aussi Anuj ( Gaurav Khanna) et Paki (Muscan Bamné) décide de lui faire une surprise. Tout d’abord, elle arrive à la maison du Shah, où nous voyons Anupamaa se sentir vraiment spéciale car elle n’a que 2 jours. Eh bien, les téléspectateurs sont également très impatients de savoir ce qui va se passer. Ira-t-elle vraiment en Amérique en laissant sa famille et Anuj parce que nous voyons dès le premier jour que la vie d’Anupamaa tourne totalement autour de sa famille et de ses enfants.

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit Maya (Chhavi Pandey) s’énerver de voir toute la préparation qu’il y avait pour Anupamaa, et on voit Maya décider qu’enfin elle va tuer Anupamaa et clore ce chapitre, mais la pauvre Maya ne comprendra pas qu’Anupamaa sera tout autour de sa famille et de son amour, et personne ne pourra lui faire de mal. Eh bien, nous devons voir la tournure : que fera Maya ? Va-t-elle kidnapper Anupamaa ? Ou la tuera-t-elle avec un couteau parce qu’elle doit être attaquée avec un couteau ? Plus tard, il est possible qu’à ce moment Maya mette fin au jeu d’Anupamaa car, voyant sa réaction, Anuj l’enverra à l’asile psychiatrique. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment ravis de voir la fin de Maya. Maintenant qu’il n’y a finalement plus personne entre la vie d’Anupamaa (Rupali Ganguly) et celle d’Anuj (Gaurav Khanna), Anupamaa restera-t-elle avec Anuj ? Voyons le rebondissement.

