Top 10 des films d’action en hindi à regarder sur Netflix, Amazon Prime Video et plus OTT

Quand vous vous ennuyez et que vous le savez, regardez un film d’action. Le genre ne manque jamais de vous donner un coup de pouce instantané. Et les films indiens en hindi dans le genre action ne manquent pas en streaming sur la meilleure des plateformes OTT. Ainsi, quel que soit votre style d’action, des films d’époque aux artistes d’action typiques de Bollywood, cette liste contient toutes les réponses à votre question « Que regarder en OTT ».

€€ – Netflix

Il s’agit d’un drame d’action d’époque qui se déroule dans les années 1920. Le film tourne autour de deux révolutionnaires légendaires loin de leur pays d’origine et de la façon dont ils commencent à se battre pour leur pays. Réalisé par SS Rajamouli et mettant en vedette Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhatt, Ajay Devgn et Shriya Saran, ce film est un incontournable. Le film a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, dont les Oscars.

Pathaan Amazon Prime Vidéo

Après une attente de quatre longues années, Shah Rukh Khan est enfin revenu divertir les cinéphiles avec son film à succès Pathaan. Le film a fait un énorme succès au box-office et s’est avéré être le plus grand succès de Bollywood de tous les temps. Après le succès du film au box-office, beaucoup étaient enthousiasmés par la sortie de la vedette de Shah Rukh Khan Deepika Padukone sur Prime Video.

Fond de cloche – Disney+ Hotstar

Il s’agit d’un thriller d’espionnage basé sur les événements réels des détournements d’avions de 1984 en Inde. Le film met en vedette Akshay Kumar dans le rôle d’un agent de RAW qui mène une opération secrète pour sauver les otages et empêcher une attaque terroriste. Le film présente également Lara Dutta, Vaani Kapoor, Huma Qureshi et Adil Hussain dans des rôles importants.

Don 2 – Netflix

Il s’agit d’une suite du film Don de 2006, qui était un remake du film du même nom de 1978. Le film suit Don, un cerveau criminel recherché qui s’évade de prison et envisage de braquer une banque à Berlin avec son équipe. Cependant, il fait face à l’opposition de ses anciens alliés et ennemis qui veulent sa mort ou sa capture. Le film met en vedette Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, entre autres, dans des rôles clés.

Dhoom 2 – Amazon Prime Vidéo

Il s’agit d’une suite du film Dhoom de 2004, inspiré de la franchise Fast and Furious. Le film suit l’ACP Jai Dixit et son partenaire Ali, chargés d’attraper M. A, un voleur notoire qui vole des artefacts inestimables dans le monde entier. Cependant, ils font face à la concurrence de Sunehri, une femme fatale qui veut elle aussi attraper M. A pour ses propres raisons. Le film met en vedette Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Uday Chopra et Bipasha Basu dans les rôles principaux.

Baaghi 2 – Disney+ Hotstar

Il s’agit d’une suite du film Baaghi de 2016, vaguement basé sur le film Telugu Varsham. Le film suit Ronnie, un officier de l’armée qui est contacté par son ex-petite amie Neha, qui lui demande de l’aider à retrouver sa fille disparue Rhea. Cependant, il découvre qu’il y a plus dans l’affaire qu’il n’y paraît. Le film met en vedette Tiger Shroff, Disha Patani, Manoj Bajpayee et Randeep Hooda dans les rôles principaux.

Commando 3 – ZEE5

Il s’agit d’un thriller d’action de 2019 qui est le troisième volet de la franchise Commando. Le film suit Karanveer Singh Dogra, un commando envoyé à Londres pour arrêter un complot terroriste qui menace l’Inde. Il fait équipe avec Bhavna Reddy, un agent indien, et Mallika Sood, un officier britannique, pour retrouver le cerveau derrière ce plan. Le film est réalisé par Aditya Datt et met en vedette Vidyut Jammwal, Adah Sharma, Angira Dhar et Gulshan Devaiah dans les rôles principaux.

Uri : La Frappe Chirurgicale – ZEE5

Il s’agit d’un drame de guerre de 2019 basé sur les événements réels de l’attaque d’Uri en 2016 et de la frappe chirurgicale qui a suivi par l’armée indienne. Le film met en valeur la bravoure et la valeur des soldats qui ont mené l’opération secrète à travers la frontière. Le film est réalisé par Aditya Dhar et met en vedette Vicky Kaushal, Paresh Rawal, Yami Gautam et Mohit Raina dans les rôles principaux.

Guerre – Disney+ Hotstar

Il s’agit d’un thriller d’action de 2019 qui oppose deux des meilleures stars d’action de Bollywood. Le film suit Kabir, un agent voyou qui se lance dans une tuerie contre ses anciens collègues. Khalid, son protégé, est chargé de le traquer et de l’arrêter. Le film est réalisé par Siddharth Anand et met en vedette Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Vaani Kapoor et Ashutosh Rana dans les rôles principaux.

Dabangg-Netflix

Il s’agit d’une comédie d’action de 2010 qui est le premier opus de la franchise Dabangg. Le film suit Chulbul Pandey, un flic corrompu mais intrépide qui entretient une relation difficile avec son beau-père et son demi-frère. Il tombe amoureux de Rajjo, une belle du village, et se heurte également à Chedi Singh, un crétin local. Le film est réalisé par Abhinav Kashyap et met en vedette Salman Khan, Sonakshi Sinha, Arbaaz Khan et Sonu Sood dans les rôles principaux.