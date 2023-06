Top 10 des films comiques sur Netflix, Amazon Prime Video et plus pour des rires illimités

Shilpa est connue pour être une passionnée de fitness et une amoureuse du yoga. Elle continue de partager des photos et des vidéos de ses asanas de yoga et partage des mots d’encouragement pour ses abonnés sur les réseaux sociaux concernant le mantra de fitness. Shilpa avait partagé une vidéo exécutant une asana et partagé son mantra de fitness. L’actrice a également révélé les avantages de l’asana. Elle a dit que cela aide à améliorer la circulation sanguine tout en renforçant les muscles du tronc, du bas du dos et du bassin. De plus, il étire également les ischio-jambiers et les chevilles ! Quelle que soit votre journée, assurez-vous de consacrer quelques minutes au yoga. Essayez-le ! »