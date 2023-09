Top 10 des films Bollywood les moins bien notés sur IMDb avec Ajay Devgn, Akshay Kumar et d’autres

Yash Raj Films, une célèbre société de production cinématographique, a l’habitude de lancer des acteurs talentueux. Ils réalisent une large gamme de films, allant des drames romantiques avec des chansons et des danses aux histoires se déroulant dans de petites villes et aux films pleins d’action. Sous la direction d’Aditya Chopra, la bannière a présenté de nombreux grands acteurs comme Ranveer Singh, Anushka Sharma, Parineeti Chopra, Arjun Kapoor, Bhumi Pednekar et Vaani Kapoor. Maintenant, Aditya Chopra se prépare à présenter le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan, dans un film intitulé Maharaj, et nous avons des détails intéressants sur sa sortie.

Le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan, fera ses débuts à Bollywood

Le premier film de Junaid Khan, Maharaj, sera disponible dans le monde entier sur Netflix. YRF Entertainment, qui fait partie de Yash Raj Films, s’est associé à Netflix India pour ce drame passionnant. Le film présente également Jaideep Ahlawat, Sharvari et Shalini Pandey. Ce film marque le début d’un partenariat solide entre YRF et Netflix. Ils ont déjà collaboré à The Romantics, une série documentaire explorant l’histoire du cinéma hindi à travers le point de vue de Yash Raj Films. Maharaj cimente leur collaboration de longue durée.