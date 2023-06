Top 10 des films Bollywood à gros budget qui ont échoué lamentablement

Le premier regard de Kangana Ranaut « Emergency » a envoyé des ondes de choc à travers le pays avec sa performance exceptionnelle en tant que première femme Premier ministre de l’Inde. La révolutionnaire Kangana Ranaut est de retour avec une autre unité vidéo percutante annonçant la date de sortie de son réalisateur Urgence. Le film devrait sortir sur les grands écrans le 24 novembre 2023. La vidéo d’annonce saisissante marque également 48 ans depuis que le Premier ministre a déclaré l’état d’urgence dans tout le pays.

Kangana Ranaut

Depuis que ses premiers aperçus en tant que PM Indira Gandhi ont fait surface en ligne, cela a laissé les fans s’enraciner. Et maintenant, avec une position et un dialogue percutants, elle cloue le personnage au T. Ce n’est pas tout, les prothèses et les manières de l’actrice sur lesquelles elle a travaillé pour essayer le rôle ont également fait mouche. En parlant d’urgence, Kangana partage : « L’urgence est l’un des chapitres les plus importants et les plus sombres de notre histoire que la jeune Inde doit connaître. C’est une histoire cruciale et je tiens à remercier mes acteurs super talentueux comme feu Satish ji, Anupam ji , Shreyas, Mahima et Milind pour s’être lancés ensemble dans ce voyage créatif. Je suis ravi de porter cet épisode extraordinaire de l’histoire de l’Inde sur grand écran. Jaihind ! » Manikarnika Films présente Emergency réalisé et produit par Kangana Ranaut à partir d’un

scénario de Ritesh Shah et histoire de Ranaut. Urgence met en vedette Ranaut dans le rôle de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi. Le film présente également feu Satish Kaushik, Anupam Kher, Shreyas Talpade, Mahima Chaudhry et Milind Soman dans des rôles clés. Urgence devrait sortir le 24 novembre 2023.