Top 10 des films Bollywood à gros budget de 2022 qui ont lamentablement échoué au box-office

L’histoire du Kerala a mis en lumière Adah Sharma. Au fil des ans, elle a réalisé des films comme la série Commando, Hasee Toh Phasee et d’autres, mais The Kerala Story lui a valu une renommée nationale. Dans le film, elle joue le rôle de Shalini Unnikrishnan qui se convertit à l’islam et est recrutée par une organisation terroriste. La performance de l’actrice a été appréciée par ceux qui ont vu le film. En même temps, les gens l’ont trollée pour avoir fait partie d’un film de propagande. Comme nous le savons, The Kerala Story a été interdit dans certains États car les gouvernements encourageront la discorde communautaire.

Adah Sharma a beaucoup interagi avec les fans ces derniers temps. Elle profite du succès et des critiques du film. Maintenant, une vieille conversation d’elle avec un fan est apparue sur Reddit. Un fan lui demande s’il y a quelque chose qu’elle ne peut pas faire, elle dit qu’elle ne peut pas toucher son nez avec sa langue. Comme nous le savons, Ananya Panday l’a fait sur Koffee With Karan. Elle a été royalement trollé pour la même chose. Incidemment, Adah Sharma a également travaillé avec Dharma Productions de Karan Johar avec Hasee Toh Phasee en 2004.

Coups de feu tirés par u/molt3n_ic3 dans BollyBlindsNGossip

Les fans réagissent maintenant sur la même chose. Ils ont le sentiment que maintenant les étrangers se vengent des nepo kids de Bollywood. D’autres ont dit qu’Adah Sharma était comme Ananya Panday seulement et qu’il n’y avait guère de différence. Jetez un oeil à quelques-unes des captures d’écran ci-dessous…

Ananya Panday est trollée depuis ses débuts. Beaucoup de gens ont commenté que personne n’a félicité les créateurs de The Kerala Story bien qu’il ait fait plus de Rs 200 crores au box-office. Seul Vidyut Jammwal qui est un autre étranger comme Adah Sharma l’a souhaitée. L’histoire du Kerala a valu d’immenses éloges aux quatre actrices. Sonia Balani qui interprétait la méchante Asifa était également appréciée.