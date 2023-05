Top 10 des films à petit budget qui ont fait des affaires énormes au box-office

L’histoire du Kerala est prête pour un blockbuster. Le film a déjà rapporté plus de Rs 80 crores. Il y a d’énormes pas d’États comme le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Bihar. Alors qu’Adah Sharma et Sudipto Sen ont soutenu que le film est contre l’endoctrinement religieux à des fins anti-nationales, d’autres l’ont qualifié de film de propagande. En fait, certaines personnes se sont opposées avec véhémence au film. Le gouvernement du Bengale occidental a décidé de ne pas autoriser le film car il estimait que cela alimenterait la discorde dans l’État. D’autre part, le Madhya Pradesh l’a rendu exempt d’impôt. L’actrice Adah Sharma, qui est la tête d’affiche du film, a partagé toutes les réalisations.

L’internaute se moque d’ADAH SHARMA

Une personnalité des médias sociaux, Saniya Sayed, s’est moquée d’Adah Sharma en disant qu’elle utilisait son propre hashtag dans ses tweets. Cela ne s’est pas bien passé avec Devoleena Bhattacharjee. Elle a rappelé à la dame que beaucoup le font. Adah Sharma est à la mode partout en raison de The Kerala Story et de sa performance impressionnante en tant que Shalini Unnikrishnan.

Apne salut naam ka hashtag kaun utilise karta hai. Un tel farceur ?? https://t.co/w5codjFsdf Saniya Sayed (@Ssaniya_) 10 mai 2023

Bhagwan kitni salut problème hai dans jokers ko film k acteur, réalisateur se juste parce qu’ils ont fait un film contre une organisation terroriste ISIS. Sab pagal teinte pade hai. Et d’ailleurs beaucoup d’acteurs utilisent leur hashtag. Apni KHAYALI duniya se nikle aur sacchaai ka saamna karein. https://t.co/Yl2UsFT8Mk Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 12 mai 2023

?????? Maza Agaya https://t.co/OJEQdFV0xA Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 12 mai 2023

DEVOLEENA BHATTACHARJEE A ÉGALEMENT affronté des TROLLS

Devoleena Bhatttacharjee s’est mariée il y a quelques mois avec Shahnawaz Shaikh, un entrepreneur de fitness. Même elle a été trollée pour avoir épousé une religion étrangère et ainsi de suite. Il était son entraîneur de gym et l’a soutenue quand les jetons étaient en panne. Devoleena Bhattacharjee a visité des temples après son mariage. L’actrice a déclaré que le mariage interreligieux peut se produire sans aucune conversion religieuse.

Adah Sharma est surtout connue pour les films Commando avec Vidyut Jammwal. Le film met également en vedette Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani. Le film n’est pas pour les timides avec une démonstration sanglante de torture. Certaines séquences sont nauséabondes. Des jeunes femmes de partout affluent pour regarder le film, ainsi que des familles.