Nous aimons clôturer l’année avec un retour sur certaines tendances et événements majeurs de l’année. Un excellent moyen d’évaluer l’intérêt de l’industrie et des fans pour les versions de smartphone de cette année est d’examiner les entrées les plus populaires dans notre section d’examen.

Le premier trimestre de l’année est généralement assez riche en annonces, avec le plus grand événement de l’industrie et quelques lancements indépendants traditionnels. Bien sûr, 2020 étant ce qu’il était, le MWC a été annulé, mettant le calendrier de sortie en ruines. Au milieu de toute l’agitation, Samsung s’est montré fort en termes d’intérêt, notamment avec l’annonce de la famille Galaxy S20 en février. Naturellement, le S20 Ultra a absorbé la plupart des projecteurs, avec beaucoup d’intérêt pour les caméras périscopes principales 108MP et 48MP 4x de Samsung. L’écran 120 Hz représentait également une avancée majeure de l’industrie à l’époque. Samsung a réussi à atteindre une parité de fonctionnalités impressionnante à travers le trio S20, ce qui signifie que même le Galaxy S20 vanille a pu profiter de fonctionnalités à la mode comme le panneau 120Hz susmentionné. Un fait qui l’a probablement aidé à devancer le S20 + en termes d’attention des fans.

Au-delà de la famille phare S20, Samsung a également fait des éclaboussures majeures dans sa populaire gamme Galaxy A haut de gamme. Techniquement, le Galaxy A51 et le Galaxy A71 sont sortis fin décembre 2019, mais leur disponibilité sur le marché et leur couverture se sont propagées jusqu’en janvier. Les deux appareils sont remarquablement similaires et d’excellents exemples de créateurs de tendances pour ce qui est finalement devenu la norme des spécifications du mid-ranger 2020, y compris des choses comme l’une des caméras principales Quad-Bayer 48MP ou 64MP toujours populaires, une batterie robuste, un écran solide et un chipset solide, avec la connectivité et les capacités actuelles.

Au-delà de la présence écrasante de Samsung dans le tableau des 10 meilleures critiques du premier trimestre, la famille phare grand public P40 de Huawei a fait une apparition remarquable. Dans un développement plutôt attendu, le P40 Pro a suscité plus d’intérêt que son frère P40 Pro + plus cher, en offrant à peu près la même expérience de base, y compris un matériel exceptionnel comme la caméra principale 50MP, à un prix inférieur.

Et le dernier mais non le moindre, nous serions négligents de ne pas mentionner le Xiaomi Redmi K30 original – un banger budgétaire préféré des fans qui a propulsé la concurrence des combinés abordables à la vitesse supérieure et a engendré sept variantes supplémentaires au sein de la famille Redmi et sur divers marchés .

Branchez-vous le week-end prochain alors que nous revenons sur le deuxième trimestre de la deuxième tranche de cette série!