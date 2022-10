Top 10 des entreprises offrant des emplois à distance en 2022

Bien que les gens retournent au travail au bureau, l’option de travail à distance reste élevée et devrait continuer de croître.

La part des emplois qui disent explicitement que les travailleurs peuvent être éloignés a presque triplé par rapport à la période pré-pandémique, passant d’environ 4 % en 2019 à près de 12 % des emplois en 2022, selon les données de ZipRecruiter.

Selon la plateforme de recherche d’emploi, une certaine croissance antérieure s’inverse maintenant alors que les gens reprennent leurs activités en personne, en particulier dans les emplois de l’éducation, du tourisme, de l’agriculture et des sports et loisirs. Les rôles à distance dans les affaires, les arts et le divertissement, la finance et les assurances se sont stabilisés au cours des deux dernières années.

Mais ailleurs, les opportunités à distance se développent rapidement : les emplois dans les domaines de la technologie, du droit, de l’ingénierie et des sciences sont bien adaptés au travail à distance, et les organisations – en particulier dans les soins de santé, les services financiers et la technologie – continuent de les offrir.

Voici les 10 meilleures entreprises qui embauchent pour la plus grande part d’emplois à distance sur ZipRecruiter en 2022 :

Hymne: 60 445 télétravail recensés cette année CBRE: 51 304 emplois à distance recensés cette année USAA: 42 311 emplois à distance recensés cette année Capital sure : 36 336 emplois à distance recensés cette année Cérébral: 34 526 emplois à distance recensés cette année Changer les soins de santé: 30 602 télétravail recensés cette année Méta: 29 052 emplois à distance recensés cette année SÈVE: 282,62 télétravail recensés cette année Cronos: 25 965 télétravail recensés cette année SélectionnerDevis: 25 799 emplois à distance recensés cette année

Selon les données de ZipRecruiter, plus de 60 % des demandeurs d’emploi espèrent trouver des opportunités à distance. Et une part similaire, 56%, des travailleurs américains à temps plein – plus de 70 millions de personnes – disent que leur travail peut être fait en travaillant à distance depuis leur domicile, selon Gallup.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de préférer le travail à distance, et les travailleurs noirs, asiatiques américains et latinos sont plus susceptibles que leurs pairs blancs de vouloir la configuration, selon ZipRecruiter. Les experts en milieu de travail ont déclaré tout au long de la pandémie qu’une plus grande adoption d’arrangements de travail flexibles pourrait aider à stimuler les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion des entreprises.

Depuis le début de 2022, les travailleurs disent que les préoccupations liées à Covid deviennent de moins en moins une raison de vouloir travailler à distance, mais le désir d’économiser sur les frais de déplacement a considérablement augmenté. Le demandeur d’emploi typique accepterait même une réduction de salaire de 14 % pour travailler à distance, les jeunes travailleurs et les hauts revenus étant prêts à renoncer encore plus à la flexibilité.

Pour l’avenir, Gallup estime que 55 % des emplois à l’avenir seront effectués dans une configuration hybride, et 22 % seront effectués entièrement à distance, soit près de trois fois la part des emplois exclusivement à distance disponibles avant la pandémie. Il prévoit que seulement 23 % des travaux seront effectués exclusivement à partir d’un chantier, contre 60 % du travail effectué uniquement en personne en 2019.

Vérifier:

Les offres d’emploi ont chuté d’un million le mois dernier – voici pourquoi

Les demandeurs d’emploi californiens verront bientôt les échelles de salaire sur les offres d’emploi

Pourquoi le travail semble-t-il si dysfonctionnel en ce moment ? Un psychologue, un expert du travail et un PDG interviennent

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire