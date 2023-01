Top 10 des endroits aux États-Unis pour acheter une maison au bord du lac en 2023

L’achat d’une maison au bord du lac peut être un excellent investissement, que ce soit comme première maison, maison de vacances ou bien locatif potentiel.

Évoluerune société de location de vacances, a publié son classement des meilleurs endroits pour acheter une maison au bord du lac en 2023. La société a utilisé les paramètres suivants :

mesures de performance des locations de vacances pour les villes lacustres à travers les États-Unis

Valeur médiane de la maison de Zillow en 2022

dépenses annuelles estimées pour gérer une location de vacances

Louis Olds, directeur de l’immobilier chez Evolve, a déclaré à CNBC Make It qu’en plus d’utiliser les critères ci-dessus pour trouver les meilleurs endroits, la société a également examiné l’atmosphère des lieux pour s’assurer que les clients peuvent se détendre, s’amuser et peut-être même avoir une vue imprenable.