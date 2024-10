Top 10 des emplois et domaines de conception de produits les mieux rémunérés

Voici un point de vue professionnel que vous n’entendrez que de la part d’un vrai professionnel : vous souhaitez pérenniser votre carrière ? Vous souhaitez travailler dans un domaine qui restera pertinent pendant des années ? Suivez la structure salariale. Je me souviens que lorsque j’ai obtenu mon diplôme il y a presque 11 ans, le domaine de l’UI/UX avait pratiquement aspiré tout l’air de la pièce pour les designers industriels et les graphistes. Mes amis qui fabriquaient des interfaces obtenaient de bien meilleurs emplois et gagnaient beaucoup plus d’argent que mes amis (et moi-même) faisant un travail de design industriel traditionnel. Quelques années plus tard, la conception UI/UX est devenue la discipline de conception dominante, dépassant les domaines de conception traditionnels qui existaient depuis des décennies. Aussi étrangement capitaliste que cela puisse paraître, suivez l’argent et vous saurez où ce capital est utilisé pour construire l’avenir. Un emploi bien rémunéré indique que le marché le juge important/nécessaire pour l’avenir, et pour les concepteurs qui cherchent à s’assurer de faire partie de cet avenir, voici une liste des 10 emplois de conception de produits les mieux rémunérés. dès maintenant.

Ces emplois ont été sélectionnés à l’aide d’une combinaison d’entrées sur le marché du travail et d’entrées de salaire sur des sites comme LinkedIn, Glassdoor, Payscale, etc. Ce n’est pas parfait, mais cela est assez révélateur des emplois qui connaissent actuellement une forte demande. Les salaires sont également regroupés et diffèrent d’un pays à l’autre et d’une économie à l’autre. Si vous voulez savoir quels pays ont les salaires moyens les plus élevés pour les designers industriels, je vous recommande de jeter un œil à cet article du mois dernier. N’hésitez pas à utiliser cet article comme base pour planifier votre trajectoire de carrière (vous pouvez également le mettre en signet), mais en fin de compte, faites vos propres recherches pour déterminer quelle est la bonne voie pour vous, vos intérêts, vos compétences et vos diversités. arrière-plan.

1. Concepteur de métaverse

Échelle salariale : 85 000 $ – 170 000 $ par année

Avec le métaverse (hum, l’industrie de l’informatique spatiale) prometteur d’environnements virtuels immersifs et interactifs, les concepteurs du métaverse sont pionniers dans de nouvelles expériences. Ces concepteurs se concentrent à la fois sur la productivité et sur le divertissement, créant des interfaces étendues et des outils collaboratifs dans le métaverse, ainsi que des mondes, des personnages et des scénarios 3D qui prennent vie sur les plateformes VR et AR. Les compétences clés incluent la conception UI et UX, mais pour les espaces AR/VR, la modélisation 3D, l’animation et une compréhension approfondie de la narration immersive, leur permettant de concevoir des espaces numériques convaincants pour le divertissement, l’éducation et même les environnements de travail. Alors que le métaverse redevient un mot à la mode après l’annonce des casques Meta et Snap, la demande de concepteurs qualifiés dans ce domaine devrait continuer de croître.

2. Concepteur d’expérience IA

Échelle salariale : 80 000 $ – 150 000 $ par an

Les AI Experience Designers créent des interactions centrées sur l’humain pour les applications qui intègrent l’intelligence artificielle, telles que les assistants virtuels, les systèmes de maison intelligente et les applications prédictives. Ils doivent allier une conception centrée sur l’utilisateur avec une compréhension des capacités de l’IA, en optimisant chaque expérience pour qu’elle soit naturelle et intuitive. Des compétences en concepts d’apprentissage automatique, en conception d’interactions et en tests d’utilisabilité sont essentielles, car ils travaillent en étroite collaboration avec des data scientists pour adapter les comportements de l’IA. Alors que l’intégration de l’IA se développe de manière exponentielle dans tous les secteurs, ces concepteurs sont de plus en plus sollicités pour contribuer à rendre la technologie plus accessible et plus attrayante.

3. Spécialiste de l’interaction homme-machine (HCI)

Échelle salariale : 80 000 $ – 140 000 $ par an

Les spécialistes HCI conçoivent des interfaces où les interactions humaines avec les systèmes doivent être efficaces, intuitives et souvent améliorées par l’IA. Leur travail se concentre souvent sur la création d’interactions transparentes entre les utilisateurs et les systèmes pouvant impliquer le traitement du langage naturel, le toucher et même des commandes basées sur les gestes. La maîtrise des principes UX/UI, de la psychologie cognitive et de la programmation avancée est cruciale, car les spécialistes HCI visent à minimiser les frictions dans l’expérience utilisateur. Ce rôle est devenu essentiel avec l’essor des appareils intelligents et des environnements virtuels, garantissant que la technologie reste conviviale dans un monde numérique de plus en plus complexe.

4. Concepteur automobile

Échelle salariale : 75 000 $ – 140 000 $ par année

Les concepteurs automobiles travaillent sur la conception esthétique et ergonomique des véhicules, en se concentrant à la fois sur la forme et la fonction. Du style extérieur à l’aménagement intérieur, ces designers visent à améliorer l’expérience utilisateur tout en gardant à l’esprit l’aérodynamisme, la sécurité et la durabilité. Des connaissances en ingénierie des matériaux, en modélisation CAO 3D et un sens aigu des tendances actuelles en matière de conception sont importantes, d’autant plus que l’industrie s’oriente vers les véhicules électriques et autonomes. Avec l’essor des véhicules électriques (VE) et l’attention croissante portée à la conception durable, la conception automobile reste un domaine robuste et lucratif.

5. Concepteur de dispositifs médicaux

Échelle salariale : 70 000 $ – 140 000 $ par an

Les concepteurs de dispositifs médicaux se concentrent sur les exigences uniques des soins de santé, en créant des outils et des dispositifs utilisés par les professionnels de la santé ou les patients. Ils doivent être compétents en ingénierie des facteurs humains, en science des matériaux et en conformité réglementaire, car les appareils doivent être à la fois fonctionnels et sûrs. Le travail a un impact considérable et contribue souvent directement au bien-être des patients. À mesure que la technologie des soins de santé progresse et que le besoin de soins de santé à distance augmente, ces concepteurs sont très demandés et contribuent à innover en matière d’équipements et de dispositifs de sauvetage.

6. Concepteur de systèmes

Échelle salariale : 75 000 $ – 130 000 $ par année

Les concepteurs de systèmes gèrent la complexité des structures à plusieurs composants, qu’ils conçoivent des systèmes de transport, des cadres organisationnels ou des plateformes numériques. Leur objectif est de garantir que chaque composant fonctionne en harmonie pour atteindre les résultats souhaités, ce qui nécessite des compétences en ingénierie des systèmes, en cartographie du parcours utilisateur et en réflexion conceptuelle. À mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté, les concepteurs de systèmes sont indispensables dans les domaines qui reposent sur un mélange de systèmes numériques et physiques, comme les villes intelligentes et les industries automatisées.

7. Concepteur d’interface utilisateur (UI) / d’expérience utilisateur (UX)

Échelle salariale : 70 000 $ – 130 000 $ par année

Les concepteurs UI/UX se concentrent sur la création d’interfaces utilisateur fluides et esthétiques qui optimisent la facilité d’utilisation et la fonctionnalité des produits numériques. Ils combinent les principes de conception visuelle avec la recherche sur la convivialité pour garantir que les utilisateurs vivent une expérience satisfaisante. Une expertise en wireframing, en prototypage et en conception d’interactions est essentielle, ainsi qu’une compréhension de la psychologie et du comportement des utilisateurs. Les produits numériques étant désormais au cœur des activités professionnelles, sociales et personnelles, les concepteurs UI/UX sont plus que jamais essentiels au succès des produits, en favorisant la satisfaction et la fidélité des clients.

8. Concepteur d’électronique grand public

Échelle salariale : 70 000 $ – 130 000 $ par année

Les concepteurs d’électronique grand public se spécialisent dans la création de produits que les gens utilisent quotidiennement, des smartphones et appareils domestiques intelligents aux équipements audio et bien plus encore. Leur travail allie design industriel et spécifications techniques, en mettant l’accent sur l’esthétique, l’ergonomie et la fonctionnalité. La maîtrise des logiciels de CAO, la connaissance des matériaux et l’attention aux contraintes de fabrication sont essentielles pour créer des produits de consommation durables et attractifs. Alors que la technologie grand public évolue rapidement, ce rôle reste lucratif et vital pour l’innovation continue de l’industrie électronique.

9. Concepteur de visualisation de données

Échelle salariale : 70 000 $ – 130 000 $ par année

Les concepteurs de visualisation de données sont chargés de transformer des données complexes en formats compréhensibles et visuellement attrayants qui aident les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Ils travaillent avec des logiciels tels que Tableau, D3.js et Adobe Illustrator, équilibrant l’attrait visuel avec la clarté et la perspicacité. Des compétences en analyse de données, en conception graphique et une familiarité avec les analyses améliorées par l’IA sont essentielles, car l’IA joue désormais un rôle dans la génération de visuels de données prédictifs et interactifs. Alors que les entreprises s’appuient davantage sur des informations basées sur les données, la demande de concepteurs de visualisation de données qualifiés ne cesse d’augmenter.

10. Concepteur de technologies portables

Échelle salariale : 70 000 $ – 120 000 $ par année

Les concepteurs de technologies portables travaillent à intégrer la technologie à la mode, en créant des appareils aussi fonctionnels que tendance. Cela inclut des articles tels que des trackers de fitness, des montres intelligentes et d’autres appareils portables axés sur la santé. Ils combinent le design industriel avec une compréhension de l’électronique et des logiciels, en mettant l’accent sur l’ergonomie et la convivialité. Alors que la tendance vers la surveillance personnalisée de la santé et les accessoires intelligents se développe, ces créateurs sont très demandés et innovent dans l’avenir de la technologie personnelle et de la mode.

Ces postes bien rémunérés reflètent non seulement la demande de compétences spécialisées, mais également la transformation rapide de la technologie dans tous les secteurs. Des mondes virtuels immersifs aux solutions de santé de pointe, ces domaines représentent l’avenir de la conception de produits en 2024 et au-delà. On peut affirmer sans se tromper que le monde du design n’a jamais été aussi diversifié ni aussi lucratif.