Top 10 des émissions sur Apple TV Plus : voici les 3 qui valent la peine d’être regardées maintenant

L’automne est enfin arrivé, et cela signifie que la programmation télévisuelle de l’automne bat son plein. Au cours des derniers mois, Apple TV Plus a vu plusieurs nouvelles séries et saisons sortir, prouvant une fois de plus pourquoi il se classe parmi les meilleurs services de streaming.

Bien qu’Apple TV Plus propose une grande variété de séries dans son top 10, toutes ne valent pas le coup. C’est pourquoi nous avons rassemblé les trois meilleures séries sur Apple TV Plus qui valent absolument la peine d’être ajoutées à votre liste de films à regarder. Parmi elles, on trouve un drame familial irrésistiblement désordonné sur la haute couture, un thriller d’espionnage à l’humour noir et une épopée qui traverse les générations.

Alors sans plus tarder, voici les trois meilleures émissions sur Apple TV Plus à regarder en ce moment.

Cet article est basé sur le top 10 des émissions Apple TV Plus aux États-Unis en date du dimanche 22 septembre.

MEILLEURES ÉMISSIONS DANS LE TOP 10 D’APPLE TV PLUS

‘La Maison’

La dernière série d’Apple, « La Maison », est une série de 10 épisodes qui transforme le monde impitoyable de la couture en un drame familial captivant, se situant quelque part entre « Emily in Paris » et « Succession ». Après qu’une vidéo virale a mis le célèbre créateur Vincent Ledu (Lambert Wilson) dans l’embarras, sa maison de haute couture parisienne emblématique, LEDU, ne tient plus qu’à un fil et tout le monde est sur le pont pour sauver sa réputation.

Pour renverser la situation, Perle Foster (Amira Casar), la muse de Vincent, fait appel à une visionnaire pleine d’audace, Paloma Castel (Zita Hanrot), espérant que l’apport de nouveaux talents permettra de moderniser la marque et de la remettre sur les rails. Mais la directrice d’un groupe de luxe concurrent, Diane Rovel (Carole Bouquet), voit dans la chute de Vincent l’occasion idéale de prendre le contrôle de LEDU.

« Chevaux lents »

L’une des séries les plus populaires sur Apple TV Plus est sans aucun doute « Slow Horses ». Avec la saison 4 actuellement diffusée, la série occupe la deuxième place des classements de la plateforme depuis plusieurs semaines d’affilée. Cette dernière saison renforce le suspense, ce qui en fait un incontournable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus.

Basé sur le roman éponyme de Mick Herron, « Slow Horses » est un thriller d’espionnage britannique centré sur un groupe dysfonctionnel d’agents du MI5 relégués à Slough House, un département où l’agence se débarrasse de ses agents ratés ou en disgrâce. Dirigés par leur patron irritable et abrasif, Jackson Lamb (Gary Oldman), l’équipe se voit généralement confier des tâches ennuyeuses et peu prioritaires. Cependant, ils se retrouvent fréquemment empêtrés dans des complots à enjeux élevés et des complots dangereux qui mettent leurs compétences à l’épreuve et les poussent au-delà de leurs échecs.

‘Pachinko’

« Pachinko » est l’une des meilleures séries Apple TV Plus du moment, captivant à la fois les critiques et le public grâce à sa narration riche. La première saison a obtenu un score impressionnant de 97 % des critiques sur Rotten Tomatoes, tandis que la deuxième saison a fait monter la barre avec un rare 100 %.

Basée sur le roman à succès de Min Jin Lee, la série raconte l’histoire passionnante et multigénérationnelle d’une famille coréenne dirigée par la matriarche Kim Sunja (Yuh-Jung Youn). Après une liaison passagère mais passionnée avec le riche homme d’affaires Koh Hansu (Lee Min-ho), la vie de Sunja prend un tournant dramatique, la forçant à prendre des décisions difficiles pour protéger sa famille. Le récit s’étend sur plusieurs décennies, suivant la famille alors qu’elle immigre au Japon et lutte pour vivre en tant que citoyens de seconde classe pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les fils de Sunja trouvant plus tard le succès dans l’industrie stigmatisée du pachinko.

LES 10 MEILLEURES ÉMISSIONS ACTUELLES SUR APPLE TV PLUS

« Le singe méchant » (2024) « Chevaux lents » (2022) « Ted Lasso » (2020) « Pachinko » (2022) « L’émission du matin » (2019) « La Maison » (2024) « Présumé innocent » (2024) « Rétrécissement » (2023) « Palm Royale » (2024) « Butin » (2022)