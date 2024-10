Top 10 des émissions Prime Video – voici les 3 à regarder maintenant

Les 10 meilleures émissions de Prime Video ont toujours quelque chose pour tout le monde, mais avouons-le : tous les titres ne sont pas gagnants. Bien sûr, certains plaisirs du public comme « The Boys » et « Fallout » ont mérité leur place, mais ils existent depuis assez longtemps pour que vous vous demandiez s’il y a quelque chose de nouveau qui mérite d’être exploré.

Le service de streaming actualisant constamment sa gamme, il peut être difficile de choisir ce qui vaut réellement votre temps. C’est pourquoi nous avons creusé pour vous et sélectionné trois émissions incontournables dans le top 10 actuel, chacune offrant quelque chose de nouveau, d’excitant et absolument digne d’une frénésie. Voici ce que vous devriez diffuser en ce moment.

Ceci est basé sur le top 10 des émissions Prime Video au lundi 14 octobre.

MEILLEURS SPECTACLES DU TOP 10 PRIME VIDEO

« Le roi de Tulsa »

Roi de Tulsa | Bande-annonce officielle | Paramount+ – YouTube



Regarder dessus

« Tulsa King » est un drame policier mettant en vedette Sylvester Stallone dans son tout premier rôle principal à la télévision. Avec la saison 2 actuellement diffusée – et à l’origine de sa récente montée en popularité – la série a obtenu un score impressionnant de 100 % sur Tomates pourries.

L’histoire suit Dwight « Le Général » Manfredi (Stallone), un capodastre de la mafia new-yorkaise qui, après avoir purgé une peine de 25 ans de prison, est exilé de manière inattendue par sa famille mafieuse à Tulsa, Oklahoma. Envoyé pour y monter de nouvelles opérations criminelles, Dwight se retrouve déplacé dans le monde moderne et dans une ville inconnue.

Alors qu’il construit un nouvel empire criminel à partir de zéro, Dwight utilise ses tactiques de mafia à l’ancienne tout en essayant de s’adapter à un mode de vie très différent à Tulsa. En cours de route, il forme des alliances avec la population locale, recrute une équipe hétéroclite et entre en conflit avec d’autres organisations criminelles et les forces de l’ordre.

Regardez la saison 1 sur Vidéo principale et la saison 2 avec un Abonnement Paramount Plus .

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

« Atteindre »

Reacher – Bande-annonce officielle | Prime Vidéo – YouTube



Regarder dessus

Prime Video a récemment renouvelé « Reacher » pour la saison 4 et a révélé que la saison 3 devrait sortir en 2025. Il y a aussi un Le spin-off sans titre de Frances Neagley est en route cela élargira encore plus l’univers. C’est donc le moment idéal pour se gaver des deux premières saisons – que vous rattrapiez votre retard ou que vous regardiez pour la première fois – car elle reste l’un des meilleurs thrillers d’action du service de streaming.

« Reacher » est basé sur les romans à succès de Lee Child, Jack Reacher. L’émission est centrée sur Jack Reacher (Alan Ritchson), un ancien enquêteur d’élite de la police militaire devenu vagabond, qui parcourt le pays avec rien d’autre que les vêtements sur son dos et un esprit vif pour résoudre des cas complexes.

Malgré sa présence physique imposante et son attitude intimidante, Reacher est un homme de peu de mots, préférant laisser ses poings et son instinct parler lorsqu’il affronte de dangereux adversaires. Chaque saison introduit un nouveau mystère, dans lequel Reacher est impliqué dans des conspirations mortelles, la corruption et le crime, tout en luttant pour la justice à sa manière.

Regardez-le maintenant Vidéo principale

« La légende de Vox Machina »

La légende de Vox Machina – Bande-annonce officielle | Prime Vidéo – YouTube



Regarder dessus

« La Légende de Vox Machina » est une série fantastique animée qui diffuse actuellement sa troisième saison, avec un score impressionnant de 100 % sur Tomates pourries . C’est tout un exploit pour un spectacle en cours, surtout animé, et témoigne de sa grande qualité.

Basée sur la populaire série Web Critical Role, la série suit un groupe hétéroclite d’aventuriers connu sous le nom de Vox Machina alors qu’ils se lancent dans des quêtes épiques pour combattre les forces obscures, les puissants méchants et la magie ancienne.

Se déroulant dans le monde mystique d’Exandria, le spectacle comprend de l’action à enjeux élevés, de l’humour et une profondeur émotionnelle alors que l’équipe – composée de héros excentriques comme un barde, un druide et un barbare – apprend à travailler ensemble tout en affrontant ses propres démons personnels. . C’est un incontournable pour les fans d’aventures de style Donjons & Dragons.

Regardez-le maintenant Vidéo principale

PRIME VIDEO TOP 10 DES ÉMISSIONS EN CE MOMENT

1. « Citadelle : Diane » (2024)

2. « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir » (2022)

3. « La Légende de Vox Machina » (2022)

4. « Le roi de Tulsa » (2022)

5. « Lionne » (2023)

6. « Gâteaux tueurs » (2024)

7. « Atteindre » (2022)

8. « Les garçons » (2019)

9. « Les retombées » (2024)

10. « Eli Manning présente : The Undercovers » (2024)