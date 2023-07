Top 10 des émissions hindi les plus appréciées de la semaine ; Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sautent sur la liste

L’attente est enfin terminée puisque le teaser OMG 2 est sorti ! Présenté comme une comédie dramatique sociale, le film met en vedette Akshay Kumar, Pankaj Tripathi et Yami Gautam. Le teaser d’OMG 2 est sorti mardi matin. Tandis qu’Akshay Kumar essaiera le rôle de Lord Shiva, Pankaj Tripathi apparaîtra comme un fidèle fidèle dans le film. OMG 2, écrit et réalisé par Amit Rai, est la suite du film de 2012 d’Akshay Kumar et Paresh Rawal, OMG – Oh My God. Bien qu’ils soient contrariés par la sortie de Paresh Rawal du film, les fans ont versé de l’amour sur le teaser d’OMG 2. Jetons un coup d’œil aux premières réactions de Twitter à la star d’Akshay Kumar.

Regardez OMG 2 Teaser ici:

Twitter réagit

Le teaser d’OMG 2 a impressionné les internautes. Twitter est « accro » à la séquence d’entrée d’Akshay Kumar. Les gens ont déjà qualifié OMG 2 de « blockbuster » en raison du scénario et de la réalisation du film.

L’un des utilisateurs a déclaré: « Les créateurs ont fait du très bon travail en attachant des clips de la partie 1 d’OMG dans le teaser OMG 2. Le teaser a l’air solide, et l’entrée d’Akshay Kumar vous donne la chair de poule avec ce BGM accrocheur. Et que dire à propos de Pankaj Tripathi. Dans l’ensemble, un très bon teaser. »

Les fabricants ont fait un très bon travail pour attacher des clips de #OH MON DIEU partie 1 dans le #OMG2Teaser. Le teaser a l’air solide comme le roc, l’entrée de #AkshayKumar vous donne la chair de poule avec ce BGM accrocheur. Et que dire de Pankaj Tripathi. Dans l’ensemble un très bon teaser. pic.twitter.com/Aykv48mpY6 ? (@iromeostark) 11 juillet 2023

La séquence où Akshay Kumar émerge du plan d’eau, tandis que Pankaj Tripathi est occupé à adorer le lingam, un symbole qui représente le Seigneur Shiva, est adorée par le public.

Un utilisateur a déclaré: « Accro à cette scène Yaar. Kya mass Elevation Diya hai directeur ne. »

Accro à cette Scène Yaar ? …… Kya mass Elevation Diya hai directeur ne#OMG2Teaser pic.twitter.com/w7NhzlY3ju Légende (@Akshay_1God) 11 juillet 2023

Un autre a convenu: « L’entrée d’Akshay Kumar en tant que Lord Shiva est une pure chair de poule. Isko real cinema kehte hai aur Isko real body not fake abs like other Actors. Kya jabardast Body hai Akshay Kumar sir ki. »

Quel brillant teaser de #OMG2 #AkshayKumar entrée comme Lord Shiva est pur Goosebumps Isko real cinema kehte hai aur Isko real body not fake abs comme les autres acteurs Kya jabardast corps hai #Akshaykumar monsieur ki#OMG2Teaser. pic.twitter.com/dj5L2W1LMH Alankar Singh (@ alankar6427) 11 juillet 2023

« Regardez l’image : le train en mouvement représente le monde entier. Pendant ce temps, Mahadev est dans le Gange avec la Lune au-dessus. QU’EST-CE QUE UN DÉTAIL DE Blockbuster », lit-on dans un tweet.

Un Twitterati a souligné: « Ce nandi après Mahadev. Juste wow !! Har Har Mahadev. »

Date de sortie d’OMG 2

OMG 2 sortira sur les grands écrans le 11 août. Il verrouillera les cornes avec Sunny Deol et Gadar 2 d’Ameesha Patel au box-office.