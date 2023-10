Top 10 des drames romantiques coréens sur Netflix qui sont un mélange parfait d’amour et de drame

Que vous soyez un passionné de K-drama ou un nouveau venu dans le genre, ces drames romantiques coréens sur la plateforme OTT Netflix captiveront votre cœur avec leurs intrigues intrigantes et leurs performances stellaires. Préparez-vous à vivre des montagnes russes d’émotions en plongeant dans ces histoires d’amour captivantes.

Crash atterrissant sur vous

Avec Hyun Bin, Son Ye-jin. Une riche héritière sud-coréenne et un soldat nord-coréen trouvent l’amour au milieu de tensions politiques et de différences culturelles.

Descendants du Soleil

Song Joong-ki et Song Hye-kyo jouent dans cette romance qui s’épanouit entre un capitaine d’armée talentueux et un médecin expérimenté alors qu’ils font face au danger alors qu’ils servent dans un pays déchiré par la guerre.

Lutin

Gong Yoo et Kim Go-eun jouent dans ce drame où un gobelin vieux de plusieurs siècles cherche la rédemption et le véritable amour en nouant un lien improbable avec un lycéen destiné à mettre fin à sa vie immortelle.

C’est normal de ne pas être bien

Un auteur de livre pour enfants émotionnellement marqué croise le chemin d’un soignant d’un hôpital psychiatrique, menant à la guérison et à un lien profond. Il met en vedette Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji.

Mon amour de l’étoile

Kim Soo-hyun et Jun Ji-hyun jouent dans cette romance réconfortante et surnaturelle où le destin réunit un extraterrestre bloqué sur Terre depuis 400 ans et une actrice de premier plan.

Les héritiers

Lee Min-ho et Park Shin-hye jouent dans l’histoire où les vies de lycéens privilégiés s’entremêlent alors qu’ils naviguent dans l’amour, la rivalité, les attentes familiales et la poursuite de leurs rêves.

Pendant que tu dormais

Une jeune femme capable de prévoir les événements futurs dans ses rêves fait équipe avec un procureur pour empêcher que des incidents tragiques ne se produisent. Il met en vedette Lee Jong-suk et Bae Suzy.

Réponse 1988

Se déroulant à la fin des années 1980, cette série réconfortante mettant en vedette Lee Hye-ri, Park Bo-gum, suit la vie de cinq amis d’enfance et de leurs familles alors qu’ils vivent l’amour, l’amitié et grandissent.

Quel est le problème avec la secrétaire Kim

Le vice-président narcissique d’une entreprise réalise ses véritables sentiments pour sa secrétaire compétente après que celle-ci décide de quitter son emploi. Il met en vedette Park Seo-joon et Park Min-young.

Tu es belle

Une talentueuse nonne en formation se déguise en son frère jumeau et rejoint un boys band populaire, menant à des relations compliquées et à une romance inattendue dans cette histoire réconfortante avec Jang Keun-suk, Park Shin-hye. Pour plus d’actualités sur le divertissement, surveillez cet espace.