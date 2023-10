Top 10 des diplômes universitaires les mieux rémunérés : ils ne sont pas tous spécialisés en STEM

Entre le coût global exorbitant et la lourde note des prêts étudiants, de plus en plus d’étudiants et de leurs familles sont reconsidérer la valeur des études collégiales.

Mais en fin de compte, c’est le choix de la spécialisation et du type de diplôme qui affecte le plus votre retour sur investissement.

Les étudiants qui poursuivent des études spécifiquement en informatique, en génie électrique, en génie mécanique ou en économie – principalement dans les disciplines STEM – gagnent globalement le plus, selon une nouvelle analyse des diplômes de licence et des revenus médians réalisée par le US Census Bureau.