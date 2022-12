Top 10 des destinations de ski les plus populaires en Amérique du Nord

La ville est située dans les Rocheuses, qui est une destination populaire pour les skieurs cette année puisque sept des 10 villes de la liste finale se trouvent dans cette région, a déclaré Mike Pearce, porte-parole de HomeToGo et expert en voyages, à CNBC Make It.

Le rapport a révélé que Breckenridge, Colorado, est le domaine skiable le plus recherché pour la prochaine saison 2022-23.

Dans une exclusivité CNBC Make It, HomeToGo un marché de location de vacances, a dévoilé son rapport annuel Rapport de la saison de ski pour 2023 qui classe les meilleures destinations de ski en Amérique du Nord en fonction de l’intérêt des voyageurs.

Que ce soit votre première fois sur une paire de skis ou que vous dévaliez les pentes pour des vacances annuelles, vous pouvez faciliter la planification de votre prochain voyage en commençant par une liste des destinations les plus populaires.

Tout comme Aspen et Vail, Breckenridge, Colorado, est connue pour ses stations de ski de luxe et ses paysages de montagne.

Ce qui le distingue, c’est que Breckenridge s’est également avéré plus abordable que les autres stations de ski populaires du Colorado, a déclaré Pearce.

Le rapport HomeToGo a révélé que le prix total moyen par nuit de Breckenridge par personne est de 314,25 $.

Le site Web du Colorado a déclaré que la ville ne mesure que 7 miles de long et 2 miles de large, mais abrite plus de 100 restaurants et bars.

Breckenridge est surtout connu pour le Station de ski de Breckenridge. La station de ski alpin a l’une des saisons les plus longues, de novembre à avril, aux États-Unis. Elle abrite également le télésiège le plus haut d’Amérique du Nord, selon son site Web.