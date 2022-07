Top 10 des défenseurs centraux de la Premier League 2022-23

Qui est le meilleur défenseur central de Premier League ?

La Premier League débutera le 5 août de cette année.

Manchester City se lancera dans la compétition pour défendre à nouveau sa couronne.

Cependant, City devra faire face à une concurrence féroce de la part de Liverpool de Jurgen Klopp et potentiellement de Chelsea.

Quelle que soit l’équipe qui lèvera la Premier League cette fois-ci, elle aura bien sûr besoin d’une ligne de fond solide.

Man City a remporté la campagne 2021/22 avec le meilleur record défensif conjoint.

Et, au cœur de toute bonne ligne de fond se trouve au moins un défenseur central de grande qualité. Mais qui est actuellement le meilleur stoppeur de l’élite anglaise ?

101 jetez un œil aux 10 meilleurs qui exercent actuellement leur métier en Premier League avant le début de la saison.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

10. James Tarkowski, Everton

Un choix quelque peu voyou mais James Tarkowski s’est glissé sur cette liste en raison de plusieurs autres défenseurs centraux quittant la Premier League dans la fenêtre d’été.

Quoi qu’il en soit, Tarkowski, qui a maintenant échangé Burnley contre Everton, a connu une solide saison 2021/22 dans laquelle il était le meilleur joueur de Burnley.

Le stoppeur a également bloqué le plus de tirs et effectué le plus de dégagements en Premier League la saison dernière.

9. Marc Guéhi, Crystal Palace

Marc Guehi n’a qu’une seule saison de football de haut niveau à son actif. Cependant, lors de cette campagne, il a montré qu’il avait toutes les capacités requises d’un défenseur central de haut niveau des temps modernes.

L’Anglais est fort, rapide, agile et excellent balle au pied. Guehi se classerait également 13e dans le PL pour la plupart des portées à distance progressives, montrant à quel point il était crucial pour lancer les attaques de Palace.

Guehi a également contribué à aider Palace à conserver le 7e-meilleur record défensif la saison dernière derrière seulement les quatre premiers, les Wolves et Brighton.

Il a même été convoqué dans la dernière équipe d’Angleterre de Gareth Southgate après une impressionnante saison 2021/22.

8. Ben White, Arsenal

À moins d’une horrible ouverture de quelques matchs de la campagne, Ben White a connu une très bonne première saison à Arsenal.

L’arrière central avait l’air assez faible dans les airs lors de ses premiers matchs avec les Gunners, mais s’il n’est pas le plus fort dans ce domaine, White s’est certainement amélioré au cours de la campagne.

La principale force de l’Anglais, cependant, est sa capacité sur le ballon, à la fois dans ses passes et dans sa capacité à porter le ballon en profondeur.

7. Kurt Zouma, West Ham

Kurt Zouma était l’une des vedettes de West Ham en 2021/22, bien que ses actions hors du terrain aient gâché ce qui était une bonne campagne.

Le Français a contribué à ce que les Hammers remportent d’énormes victoires sur Liverpool et Chelsea. Et quand il a été blessé au milieu de la campagne, la forme de West Ham a souffert.

6. Thiago Silva, Chelsea

Thiago Silva, qui aura 38 ans en septembre, vieillit comme un bon vin. L’arrière central a perdu un mètre de rythme, mais cela est assez bien caché dans les trois arrières de Chelsea.

En dehors de cela, Silva possède actuellement l’un des meilleurs cerveaux de football de la division, lisant bien les situations pour couper une passe / faire un tacle.

Et bien qu’il ne soit peut-être pas le plus rapide, Silva s’est classé troisième de la Premier League pour les distances progressives dans la ligue cette saison, avec deux joueurs plus haut sur cette liste, les seuls à porter le ballon plus loin que le Brésilien.

5. Cristian Romero, Tottenham

Rythme, puissance, un tacle très agressif, Cristian Romero est une joie à regarder et était de loin le meilleur défenseur central de Tottenham en 2021/22.

La capacité de l’Argentin à porter le ballon en profondeur et la confiance qu’il montre lorsqu’il sort de l’arrière pour gagner le ballon sont très impressionnantes et conduiraient à la création de nombreuses chances des Spurs la saison dernière.

L’un des meilleurs exemples de cela est survenu en mai lorsque Tottenham a vu Leicester City. Romero est sorti de la ligne défensive pour faire deux tacles, ce qui a conduit Dejan Kulusevski à recevoir le ballon, puis à mettre en place Heung-min Son.

4. Joël Matip, Liverpool



Comme Thiago Silva, Joel Matip ne semble que s’améliorer avec l’âge.

L’Africain s’est fermement imposé comme partenaire de Virgil van Dijk malgré la concurrence accrue d’Ibrahima Konate.

Et bien que Matip n’ait pas le rythme de Konaté, sa capacité de passe pendant la campagne 2021/22 était inégalée.

Matip a réussi neuf actions de création de buts dans la ligue la saison dernière, ce qui était le plus de tous les défenseurs centraux de la division et plus que Jadon Sancho, Jorginho et Jack Grealish.

Le stoppeur s’est également classé deuxième pour les courses à distance progressive avec 7547 verges.

3. Aymeric Laporte, Manchester City

Aymeric Laporte continue d’exceller en tant que meilleur défenseur central gaucher de Premier League.

L’Espagnol est excellent sur le ballon, a eu les courses les plus progressives de tous dans l’élite la saison dernière et a fait d’innombrables tacles et blocs de qualité pour empêcher les chances de marquer des buts.

La plupart des passes pour 90 défenseurs centraux en Premier League la saison dernière (plus de 10 applications) : 1⃣ Aymeric Laporte – 92,7

2⃣ Thiago Silva – 89,0

3⃣ Rubén Dias – 84,9

4⃣ – . — WhoScored.com (@WhoScored) 8 juillet 2022

2. Rubén Dias, Manchester City

La saison 2021/22 de Dias n’a pas été aussi spectaculaire que sa première campagne en Angleterre. Cependant, le Portugais continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs au monde à son poste.

Dias est l’un des défenseurs centraux les plus calmes et les plus composés au monde, capable d’arrêter tous les attaquants.

Il a également aidé Manchester City à conserver le plus grand nombre de feuilles blanches en Premier League en 2021/22.

1. Virgile van Dijk, Liverpool

La première place, cependant, doit revenir à Virgil van Dijk de Liverpool.

Bien que Liverpool n’ait pas réussi à remporter la Premier League, ils ont égalé Man City en feuilles blanches et en buts encaissés.

Et une grande raison à cela était Virgil van Dijk. Le Néerlandais rend la défense sans effort, mais il sera intéressant de voir comment il gère Erling Haaland en 2022/23.