Top 10 des conseils de style de la garde-robe d’Urfi Javed

Entretien exclusif avec Janhvi Kapoor : Dans une interview exclusive avec Bollywood Life, actrice et fille de l’emblématique star de Bollywood Shridevi, Jhanvi Kapoor a déclaré : “Même en sachant que les gens font de moi une cible facile à haïr parce que j’ai été lancée par Dharma, je me considère chanceuse et privilégiée que Dharma Productions m’a lancé.” “Dharma est une maison de production emblématique, car j’ai également travaillé avec d’autres productions.” “La curiosité et la portée du Dharma sont peut-être sans précédent”, a-t-elle ajouté. L’interview portait sur son nouveau film, “Mili”, qui est actuellement en salles. Regardez la vidéo pour en apprendre plus. Regarder la vidéo.