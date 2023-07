Top 10 des comtés américains où les acheteurs potentiels doivent gagner le plus pour s’offrir une maison – 80% se trouvent en Californie – NBC Los Angeles

L’achat d’une maison est déjà un achat assez important — et stressant —mais clouez sur le état actuel du marché du logement et le processus devient encore plus intimidant.

ATTOMun fournisseur de données immobilières, a classé les comtés américains où les salaires annuels les plus élevés sont nécessaires pour s’offrir une maison au prix médian.

Au deuxième trimestre de 2022, le prix médian des maisons aux États-Unis était de 440 300 $, selon Hypothèque Rocket.

Dans l’ensemble, le rapport a révélé que les acheteurs potentiels avaient besoin d’un salaire minimum de 75 000 $ pour s’offrir une maison à prix médian dans environ la moitié des marchés du logement aux États-Unis.

Les salaires les plus élevés nécessaires pour s’offrir une maison se trouvent tous à New York et en Californie.

10 comtés américains où les acheteurs potentiels doivent gagner le plus pour s’offrir une maison

Comté de Manhattan, État de New York Comté de San Mateo, Californie. Comté de Marin, Californie. Santa Clara, Californie. San Francisco, Californie. Comté de Santa Cruz, Californie. Comté d’Alameda, Californie. Comté d’Orange, Californie. Comté de Kings, État de New York Comté de Napa, Californie.

Le comté de Manhattan à New York est le non. 1 pays aux États-Unis où les acheteurs doivent gagner le plus pour acheter une maison. Selon le rapport ATTOM, les acheteurs potentiels doivent gagner plus de 383 062 dollars par an pour payer le prix moyen d’une maison.

La valeur moyenne des maisons du comté de New York est de 1 199 964 $, ce qui est en fait en baisse de 6,3 % par rapport à l’année dernière.

Manhattan abrite Times Square, Central Park, le Metropolitan Museum of Art et bien plus encore.

Thomas Winz | La banque d’images | Getty Images Comté de San Mateo, Californie

Le pays de San Mateo en Californie est classé deuxième sur la liste.

Le comté de San Mateo est au milieu d’une zone urbaine continue qui s’étend de San Jose (comté de Santa Clara) au sud au comté de San Francisco au nord, selon Département de développement de l’emploi de Californie.

San Mateo est l’un des neuf comtés qui contribuent de manière significative à l’économie de la région de la baie de San Francisco.

En mai 2023, les prix des maisons du comté de San Mateo étaient en baisse de 8,2% par rapport à l’année dernière, se vendant à un prix médian de 1,6 million de dollars, selon RedFin.

Juan Silva | La banque d’images | Getty Images Comté de Marin, Californie

Le comté de Marin en Californie complète le top trois.

Le comté de Marin se trouve juste en face du Golden Gate Bridge de San Francisco et est également inclus dans la zone statistique métropolitaine de San Francisco – Oakland – Berkeley, en Californie.

Les acheteurs potentiels doivent gagner plus de 352 153 $ par an pour payer le prix moyen d’une maison dans le comté.

La valeur moyenne des maisons du comté de Marin est de 1 466 631 $, en baisse de 7,4 % par rapport à l’année dernière, selon Zillow.

