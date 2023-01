Top 10 des compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2023

Ce mois-ci, AirlineRatings.com a annoncé ses compagnies aériennes les plus sûres pour 2023. L’étude a examiné 385 compagnies aériennes à la pointe de la sécurité, de l’innovation et du lancement de nouveaux avions.

Selon un communiqué de presse, l’étude a analysé les éléments suivants pour déterminer les compagnies aériennes les plus sûres en 2023 :

accidents sur cinq ans

incidents graves sur deux ans

audits des organes directeurs de l’aviation et des principales associations

âge de la flotte

analyse experte de la formation des pilotes

Protocoles COVID

Il est important de noter que bien qu’Alaska Airlines ait été le seul transporteur américain à figurer dans le top 10, Hawaiian Airlines, United Airlines, American Airlines et Delta Air Lines figuraient dans le top 20.

“Cependant, toutes les compagnies aériennes ont des incidents chaque jour, et beaucoup sont des problèmes de fabrication d’avions ou de moteurs, et non des problèmes opérationnels des compagnies aériennes. C’est la façon dont l’équipage de conduite gère ces incidents qui distingue une bonne compagnie aérienne d’une autre non sûre”, a déclaré le rédacteur en chef de AirlineRatings.com. en chef Geoffrey Thomas dit.