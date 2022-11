Top 10 des compagnies aériennes au monde en 2022

Delta Airlines s’est classée au 24e rang et a remporté le titre de meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord, un résultat confirmé par le sondage sur la satisfaction des voyageurs de The Points Guy de cette année.

“Gagner ces prix l’année même où nous célébrons notre 25e anniversaire est encore plus gratifiant, et je tiens à remercier sincèrement tous nos passagers qui ont voté pour nous”, a-t-il déclaré.

Qatar Airways Compagnies aériennes Singapour Emirats ANA All Nippon Airways Qantas Airways Compagnies aériennes japonaises Turkish Airlines Air France Air coréen Compagnies Aériennes Internationales Suisses

Singapore Airlines a pris le non. 2 place dans le top 10 et a remporté le meilleur personnel de cabine au monde et les meilleurs titres de première classe.

La compagnie aérienne asiatique s’est également classée deuxième dans les prix de la meilleure propreté des cabines des compagnies aériennes.

Emirates est arrivé à la troisième place. La compagnie aérienne a également reçu le premier prix de la meilleure classe économique.

