Top 10 des choses amusantes à faire à Brevard ce week-end

En raison de changements et d’annulations potentiels, nous vous encourageons à vérifier auprès des organisations présentatrices l’état de leurs événements.

1. Festival des fraises de la Space Coast

Le Space Coast Strawberry Festival aura lieu au Space Coast Daily Park, 5775 Stadium Parkway, Viera, les samedi et dimanche 3 et 4 février de 10 h à 18 h. Le festival familial comprendra l’autocueillette de fraises, un zone de jeux pour enfants, village d’art et d’artisanat, salon de l’automobile, musique live et bien plus encore. L’entrée coûte 6 $, ou gratuite pour les enfants de moins de 2 ans. Le stationnement coûte 5 $ par véhicule. Visite spacecoaststrawberryfestival.com.

2. Fête des brasseurs de Cocoa Village

Cet événement adapté aux familles et aux animaux de compagnie aura lieu au parc Riverfront de Cocoa Village, 401 Riveredge Blvd., le samedi 3 février de 13 h à 17 h. Tout le monde est invité à y assister, mais des billets de 50 $ sont requis pour ceux qui veulent en profiter. dégustation illimitée de bière et de cidre. Il y aura des food trucks, de la musique live de Love Valley et Hot Pink et bien plus encore. Les bénéfices bénéficieront à Survivre à la première fondation. Visite facebook.com/events/3559941470960362 ou eventbrite.com.

3. Première du film « Double or Nothing » à Melbourne

La réalisatrice de Brevard, Makayla Wheeler, présentera son court métrage documentaire “Double or Nothing” au Oaks Stadium 10, 1800 W. Hibiscus Blvd., Melbourne, le samedi 3 février. Il y aura un événement sur le tapis rouge à 18h15 et le film est projeté à 19h30, suivi d’une séance de questions-réponses. Le documentaire raconte le parcours remarquable de Scott Johnson, le premier survivant d’une double transplantation pulmonaire à tenter « The Crossing », une pagaie océanique de 80 milles depuis les Bahamas jusqu’en Floride. Les billets d’admission générale coûtent 10 $. Visite eventbrite.com

4. Eric Darius au King Center

Le saxophoniste de jazz Eric Darius revient au Studio Theatre du King Center, 3865 N. Wickham Road, Melbourne, le samedi 3 février à 20 heures. Il interprétera des extraits de « Unleashed », son dernier album. Les billets commencent à 50 $. Visite kingcenter.com.

5. Concert « Come Spy With Us » à Viera

Orchestre Symphonique de Space Coast plonge dans le monde obscur de l’espionnage avec un concert à AMC Avenue 16, 2241 Town Center Ave., Viera, le samedi 3 février à 15 heures. Le programme présente les bandes sonores irrésistibles qui contribuent à rendre le cinéma d’espionnage si populaire partout dans le monde, y compris des thèmes de « James Bond » et « Mission : Impossible ». Un deuxième spectacle aura lieu à AMC Indian River 24, 6200 20th Street, Vero Beach, le dimanche 4 février à 15 heures. Les billets coûtent 30 $ à l’avance, 35 $ à la porte ou gratuits pour les 18 ans et moins ou avec une pièce d’identité universitaire. Appelez le 855-252-7276 ou visitez spacecoastsymphony.org.

6. Concert « 100 ans de Rhapsody in Blue » de BSO

Orchestre Symphonique Brevard célébrera « Rhapsody in Blue » de Gershwin au Centre Roi, 3865 N. Wickham Road, Melbourne, le samedi 3 février à 14h et 19h30. Le programme comprendra la première en Floride de « Rhapsody in Red, White & Blue », une œuvre nouvellement composée par Peter Boyer. Les billets commencent à 30 $. Appelez le 321-242-2219 ou visitez kingcenter.com.

7. « Long Lost » au Melbourne Civic Theatre

La série de lectures de pièces du Melbourne Civic Theatre présentera « Long Lost » de Donald Margulies le samedi 3 février à 14 heures. « Long Lost » est une pièce drôle, troublante et finalement émouvante sur les limites de la compassion et de l’obligation filiale. Il sera lu par les acteurs de Brevard Kevin McCaughin, Jamie Cook, Kari Ryan Allsmiller et Connor De Roche. Le théâtre est situé au 817 E. Strawbridge Ave., à Melbourne. Les billets coûtent 15 $. Appelez le 321-723-6935 ou visitez mymct.org.

8. Dernier week-end de la foire Brevard Renaissance à Wickham Park

Il s’agit du dernier week-end de l’événement à Wickham Park, 2500 Parkway Drive, Melbourne. « Week-end de la fête de la bière » est le thème des 3 et 4 février. Les billets d’une journée coûtent 29 $ pour les adultes et 17 $ pour les enfants. Les laissez-passer flexibles sur plusieurs jours coûtent 53 $ pour les adultes et 31 $ pour les enfants. Les forfaits d’abonnement « Royal Family » commencent à 125 $. Les animaux tenus en laisse peuvent être admis pour 12 $ par jour ou 36 $ pour un abonnement saisonnier. Visite brevardrenaissancefair.com.

Écoutez, écoutez !Voyagez dans le temps à la foire Brevard Renaissance à Wickham Park

9. Dîner et collecte de fonds des Patriot Awards à Melbourne

Honor America, Inc. organisera son dîner annuel des Patriot Awards au Grand Manor Catering, 1450 Sarno Road, Melbourne, le jeudi 8 février à 18 heures. Le dîner est une collecte de fonds pour le Melbourne Liberty Bell Museum et le thème est « honorer » Héros local.” Les lauréats comprennent Ben Bydalek, le Dr Ross Clevens, Sekia Mackenzie, Debbie Plaag et le lieutenant-colonel Tim Thomas. Le coût est de 60 $ et les réservations sont obligatoires. Appelez le 321-373-2311 ou envoyez un e-mail [email protected].

10. Assistez à du théâtre en direct

‘Dans les bois’: Les HNJ Players présentent la comédie musicale « Into the Woods » au Holy Name of Jesus Life Center Hall, 3050 N. Hwy A1A, Indalantic, à 19 h les 2, 3 et 10 février et à 14 h les 4 et 11 février. Le spectacle mélange cinq des célèbres contes de fées de Grimm avec l’histoire originale d’un boulanger sans enfant et de sa femme, qui tentent d’inverser la malédiction qui pèse sur leur famille pour avoir un enfant. Les billets coûtent 18 $. Appelez le 321-773-2783 ou visitez hnj.org ou eventbrite.com.

Les HNJ Players présentent la comédie musicale « Into the Woods » au Holy Name of Jesus Life Center Hall, 3050 N. Hwy A1A, Indalantic, à 19 h les 2, 3 et 10 février et à 14 h les 4 et 11 février. Le spectacle mélange cinq des célèbres contes de fées de Grimm avec l’histoire originale d’un boulanger sans enfant et de sa femme, qui tentent d’inverser la malédiction qui pèse sur leur famille pour avoir un enfant. Les billets coûtent 18 $. Appelez le 321-773-2783 ou visitez hnj.org ou eventbrite.com. « Magnifique : la comédie musicale de Carole King » : Le spectacle est sur scène au Titusville Playhouse, 301 Julia Street, jusqu’au 18 février. Suivez l’histoire vraie et inspirante de l’ascension remarquable de Carole King vers la célébrité, de son appartenance à une équipe d’auteurs-compositeurs à succès avec son mari Gerry Goffin à celle de devenir l’une des plus célèbres. actes solo à succès dans l’histoire de la musique populaire. Les billets commencent à 29 $. Appelez le 321-268-1125 ou visitez titusvilleplayhotoise.com.

Le spectacle est sur scène au Titusville Playhouse, 301 Julia Street, jusqu’au 18 février. Suivez l’histoire vraie et inspirante de l’ascension remarquable de Carole King vers la célébrité, de son appartenance à une équipe d’auteurs-compositeurs à succès avec son mari Gerry Goffin à celle de devenir l’une des plus célèbres. actes solo à succès dans l’histoire de la musique populaire. Les billets commencent à 29 $. Appelez le 321-268-1125 ou visitez titusvilleplayhotoise.com. ‘Oklahoma!’: La comédie musicale se déroulera au Cocoa Village Playhouse, 300 Brevard Ave., jusqu’au 11 février. Le classique exubérant de Rodgers et Hammerstein est une comédie musicale animée pleine de cowboys, d’agriculteurs, de romance et d’optimisme intrépide dans le territoire de l’Oklahoma au début du 20e siècle. Les billets varient de 23 $ à 35 $. Appelez le 321-636-5050 ou visitez cocoavillageplayhouse.com.

La comédie musicale se déroulera au Cocoa Village Playhouse, 300 Brevard Ave., jusqu’au 11 février. Le classique exubérant de Rodgers et Hammerstein est une comédie musicale animée pleine de cowboys, d’agriculteurs, de romance et d’optimisme intrépide dans le territoire de l’Oklahoma au début du 20e siècle. Les billets varient de 23 $ à 35 $. Appelez le 321-636-5050 ou visitez cocoavillageplayhouse.com. « Les Merveilleuses Wonderettes » : Le spectacle est sur scène au Titusville Playhouse, 301 Julia Street, jusqu’au 4 février. Cette comédie musicale de juke-box nous emmène au bal de promo du Springfield High School en 1958 où nous rencontrons les Wonderettes : quatre filles avec des espoirs et des rêves aussi grands que leurs jupes à crinoline. Les billets coûtent 35 $. Appelez le 321-268-1125 ou visitez titusvilleplayhouse.com.

Le spectacle est sur scène au Titusville Playhouse, 301 Julia Street, jusqu’au 4 février. Cette comédie musicale de juke-box nous emmène au bal de promo du Springfield High School en 1958 où nous rencontrons les Wonderettes : quatre filles avec des espoirs et des rêves aussi grands que leurs jupes à crinoline. Les billets coûtent 35 $. Appelez le 321-268-1125 ou visitez titusvilleplayhouse.com. ‘Les minutes’: La pièce est sur scène au Melbourne Civic Theatre, 817 E. Strawbridge Ave., jusqu’au 25 février. Cette comédie cinglante sur la politique des petites villes et le pouvoir du monde réel expose la laideur qui se cache derrière certains de nos récits américains les plus fidèles tout en interrogeant chacun. de nous ce que nous ferions pour éviter de devenir les perdants de l’histoire. Les billets coûtent 35 $. Appelez le 321-723-6935 ou visitez mymct.org.

La pièce est sur scène au Melbourne Civic Theatre, 817 E. Strawbridge Ave., jusqu’au 25 février. Cette comédie cinglante sur la politique des petites villes et le pouvoir du monde réel expose la laideur qui se cache derrière certains de nos récits américains les plus fidèles tout en interrogeant chacun. de nous ce que nous ferions pour éviter de devenir les perdants de l’histoire. Les billets coûtent 35 $. Appelez le 321-723-6935 ou visitez mymct.org. ‘Le son de la musique’: Le spectacle est joué au Henegar Center, 625 E. New Haven Ave., Melbourne, jusqu’au 11 février. Une jeune gouvernante exubérante ramène la musique et la joie à une famille brisée alors que les nazis prennent le pouvoir en Autriche en 1938, dans l’un des comédies musicales les plus appréciées de tous les temps. Les billets commencent à 37 $. Appelez le 321-723-8698 ou visitez henegarcenter.com.

Avez-vous un événement communautaire? E-mail [email protected] au moins trois semaines à l’avance pour examen du récapitulatif des choses à faire.

Que vous soyez intéressé par la musique, le théâtre, les festivals ou tout autre divertissement local, FLORIDA TODAY a ce qu’il vous faut. Soutenez le journalisme local en vous abonnant à Offres spéciales – Réseau USAToday.