Top 10 des choses à surveiller en bourse mardi

Top 10 des choses à surveiller mardi 27 juin 1. Wall Street est prévue pour un mardi ouvert quelque peu en sourdine. Mais les contrats à terme du Nasdaq rebondissent tôt, un jour après que l’indice à forte composante technologique a chuté de près de 1,2 %. En fait, les trois indices boursiers américains, y compris le Dow Jones et le S & P 500, ont été plus faibles récemment. Cependant, avec vendredi comme dernier jour de juin, ils sont tous prêts à enregistrer des gains pour le mois et le deuxième trimestre. En 2023, le Nasdaq est en hausse de 27% et le S&P 500 en hausse de plus de 12%. Le Dow Jones a été à la traîne dans le rallye technologique axé sur l’IA de cette année, ne gagnant que 1,7 %. 2. Alphabet (GOOGL) attrape un déclassement pour la deuxième journée consécutive. Cette fois de Bernstein, qui est allé sur le marché effectuer de surperformer (tenir d’acheter). Avec le nom du Club en hausse de plus de 40% par rapport à ses creux de novembre, Bernstein dit qu’il est temps de passer à l’écart avec des actions équitablement évaluées. Les analystes craignent qu’Alphabet ne soit passé d’un mouvement trop lent sur l’IA à un mouvement trop rapide, ce qui pourrait créer une « poche d’air à court terme sur la tarification des annonces de recherche ». UBS a exprimé une préoccupation similaire lundi. 3. Alphabet voit peut-être des déclassements, mais les analystes continuent d’augmenter les chiffres sur Club holding Meta Platforms (META). Citi passe de 315 $ à 360 $ par action, citant la croissance de l’adoption de Reels et une stabilité pour améliorer le marché de la publicité en ligne. 4. Les résultats de la phase 2 d’Eli Lilly (LLY) du retatrutide (également connu sous le nom de GGG ou triple G) couronnent une réunion réussie de l’American Diabetes Association pour la tenue du Club. Les résultats de Triple G dépassent les attentes avec une perte de poids de 24 % au cours de la période de traitement de 48 semaines. C’est encore plus fort que Mounjaro, qui a montré une perte de poids de 21% à 22% à 72 semaines. Barclays relève l’objectif de cours de LLY de 420 $ à 500 $ par action et voit désormais le portefeuille d’incrétines de la société générer 48,7 milliards de dollars de revenus en 2030, passant de 38 milliards de dollars à 40 milliards de dollars. 5. L’action pétrolière et gazière du club Coterra Energy (CTRA) passe de neutre (achat en attente) à JPMorgan à la surpondération à la suite d’une conférence optimiste la semaine dernière. Les analystes ont plus confiance dans les opérations de la société grâce à la forte activité de puits de déflation des coûts, bien qu’ils abaissent leur objectif de prix à 31 $ au lieu de 33 $. Le stock peut être trop bas avec du gaz naturel autour de 2,75, 6. Walgreens (WBA) pond un œuf d’un quart avec des estimations de bénéfice par action (EPS) manquantes de 7 cents et la chaîne de pharmacies réduisant ses perspectives pour l’année complète à une fourchette de 4 $ à 4,05 $. La société a cité ce qu’elle a appelé des environnements de consommation et macro difficiles ainsi qu’une baisse des volumes de vaccins et de tests Covid. 7. Kellogg (K) est mis à niveau pour acheter à partir du neutre chez Goldman Sachs, ce qui augmente également son objectif de cours à 83 $ par action au lieu de 78 $. La croissance des entreprises alimentaires se raréfie, selon les analystes de Goldman, mais ils pensent que Kellogg est l’un des rares à pouvoir soutenir la croissance et n’est pas tarifé en conséquence. 8. Le nom du club Constellation Brands (STZ) attrape deux hausses d’objectifs de prix avant les bénéfices vendredi. Jefferies augmente à 300 $ par action au lieu de 293 $ et Wedbush passe à 270 $ au lieu de 255 $. 9. Delta Air Lines (DAL) dit qu'elle voit maintenant les bénéfices ajustés de 2023 se situer dans le haut de sa fourchette de 5 à 6 dollars et les bénéfices de 2024 supérieurs à 7 dollars. 10. Je ne peux pas oublier l'histoire réfléchie d'UBS sur la façon dont la montée fulgurante du Pickleball pourrait être l'un des principaux moteurs de la récente augmentation des chirurgies électives qui a nui aux compagnies d'assurance maladie, comme le nom du club Humana (HUM) et son rival UnitedHealth Group (UNH). UBS estime que 250 à 500 millions de dollars en frais médicaux sont attribuables au Pickleball cette année. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer's Charitable Trust.) Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

