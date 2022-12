Top 10 des célébrités qui auraient pu mettre un terme à leur carrière en 2022

Will Smith est monté sur scène et giflé Chris Rock sur le visage, Amber Heard perdu une poursuite en diffamation contre Johnny Depp et Ezra Miller a été arrêté à plusieurs reprises avec une ordonnance restrictive déposée contre eux pour toilettage – et le tout au cours du premier semestre 2022.

Plusieurs célébrités ont interrompu leur carrière, voire y ont mis fin complètement, en 2022 à la suite d’une controverse – mais Kanye West arrive au numéro un dans la vidéo ci-dessus après enlèvement Pete Davidson avant de l’enterrer jusqu’au cou dans un clip, portant une chemise White Lives Matter pendant la Fashion Week de Paris et partage ses sentiments antisémites.

Oui, comme il est officiellement connu après légalement en changeant son nom, a depuis perdu son statut de milliardaire auprès de plusieurs majors, y compris Adidas, le laissant tomber. Pourtant, il défendu les mouvements comme un “sentiment” – un “instinct” – et a depuis annoncé sa course présidentielle au milieu de son retour sur Twitter avec un simple mais controversé : “Shalom : )”

Faites défiler vers le haut pendant que nous réfléchissons à certains des plus grands scandales de 2022 – et aux étoiles au centre de tous.