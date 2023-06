Top 10 des célébrités les plus populaires de la semaine selon les fans

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons l’avion se faire détourner par un terroriste, et dans ce vol, Sai (Ayesha Singh) et tous les membres de la famille de Virat sont coincés. Plus tard, on voit des terroristes appeler Virat (Neil Bhatt) et dites-lui d’amener Ramakant Bhau, puis il laissera tout le monde. De l’autre côté, on voit l’ACP arrêter Virat, mais il lui demande de bien vouloir lui donner la permission de partir. Le dernier morceau est plein d’action et de rebondissements ; nous voyons même qu’ils ne donnent de l’eau à personne. Les téléspectateurs sont vraiment ravis de voir la tournure à venir. Eh bien, Virat pense aussi à sa famille ses enfants ; il sent que c’est sa dernière mission.

Sai sauvera-t-il Vinu et Savi ?