Top 10 des belles-mères maléfiques dans les séries télévisées

Animal mettant en vedette Ranbir Kapoor, Rashmika Mandana and other est l’un des films les plus attendus de l’année. Il est censé arriver en août de cette année. Directeur Sandeep Reddy Vanga va présenter un côté très différent de Ranbir dans celui-ci. Cependant, il semble que le film ait été retardé. Oui, tu l’as bien lu. Un nouveau rapport a fait surface qui a créé un chaos sur Twitter et parmi les fans de Ranbir Kapoor. Tout le monde avait hâte de le regarder Animal et le Pré-teaser animalier venait d’époustoufler tout le monde. Cependant, Animal ne serait pas prêt.

Animal avec Ranbir Kapoor-Rashmika Mandanna retardé pour CETTE raison ?

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, le film de Sandeep Reddy Vanga avec Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna a été retardé en raison de travaux de postproduction. Le buzz en ligne indique qu’en raison du VFX, le film est retardé. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle de la maison de production ou du réalisateur qui avait précédemment mis fin aux rumeurs de retard avec un pré-teaser. Un rapport de Boxofficeworldwife.com indique que certains travaux de post-production sont inachevés et qu’ils pourraient donc sortir au cours du dernier trimestre de 2023. Le traqueur de l’industrie cinématographique Manobala Vijayabalan a également tweeté disant qu’Animal avait été reporté.

Animal nouvelle date de sortie ; CLASH avec ces films au box-office ?

Selon le rapport, Animal avec Ranbir Kapoor pourrait arriver le 1er décembre. Sa date initiale confirmée est le 11 août 2023. Et s’il doit toujours être publié, il serait en conflit avec Sunny Deol et Ameesha Patel avec Gadar 2 et Akshay Kumar, Pankaj Tripathi et d’autres célébrités avec OMG 2. Mais si comme selon le rapport, il sort en décembre, le film pourrait entrer en conflit avec Sam Bahadur et Fukrey 3 de Vicky Kaushal. De plus, c’est à une semaine de la star de Kangana Ranaut Urgence.

Regardez la vidéo Animal Pre-teaser ici :

Films d’animaux

Sandeep Reddy Vanga réalisé Animal met également en vedette Anil Kapoor, Bobby Deol, Triptii Dimri et plus en dehors de Ranbir et Rashmika. Quelques photos et vidéos des décors d’Animal ont été divulguées en ligne, ce qui a créé un énorme buzz pour le film. Ranbir sera vu dans un avatar très sanglant dans celui-ci. C’est un avatar intense et inédit de l’acteur. On dit qu’il tourne autour d’une relation père-fils dans le contexte de la pègre. Attendons une annonce officielle concernant le retard, jusque-là tout est spéculé.