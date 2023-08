TOP 10 des beautés de Bollywood qui ont fait grimper la température avec la tendance sans soutien-gorge

Suhana Khan est sortie dans la ville, plus belle que jamais dans une robe à décolleté plongeant profond Balboa et a laissé ses fans stupéfaits et comment, mais ce doux geste de l’actrice de The Archies attrape les globes oculaires et gagne les cœurs. Suhana, qui était en ville pour assister à une fête, a été vue en train de prêter de l’argent à une mendiante qui insistait pour qu’elle donne quelque chose car elle voulait manger. Suhana a sorti son portefeuille et lui a décroché non pas un billet de 500 roupies mais deux, ce qui a rendu la mendiante extrêmement heureuse. Elle a regardé de joie, ce qui laisse les fans de Suhana impressionnés car c’est la première fois qu’une célébrité de Bollywood prête de l’argent au mendiant.

Regardez la vidéo de Suhana Khan qui gagne les cœurs avec son geste le plus doux envers cette mendiante, et les fans saluent son éducation.

Un utilisateur a commenté, » Akhir beti kiski hai ». Un autre utilisateur a dit, » King toujours roi. Cela montre aussi Suhana comme SRK. ». Un autre utilisateur a déclaré: « Suhana Khan ne 1000 diya 500 ka not not good parwarish ».

Suhana Khan reçoit tous les éloges du peuple, et ils l’appellent pour avoir eu une bonne éducation et saluent la superstar Shah Rukh Khan pour son sanskaar. Suhana Khan, qui est prête pour son premier film The Archies, aurait signé un autre film avec Daddy Shah Rukh Khan qui est un acteur et dirigé par le réalisateur de Pathaan Sidharth Anand, et il sortira en 2024.

Alors que BollywoodLife vous a parlé en exclusivité de Suhana Khan travaillant sur un film de Karan Johar et que ce sera un film romantique à part entière, KJo travaille sur le scénario et recherche également un homme de premier plan en face de la star girl. Suhana Khania ne ménage aucun effort pour laisser sa marque et venir avec un bang. Suhana Khan est l’enfant star la plus aimée, et ce dernier geste de la fille lui donne le titre de fille au cœur d’or.