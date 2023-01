Top 10 des avis les plus populaires de 2022 : Q4

Nous y sommes donc – après avoir récapitulé les critiques les plus populaires des trois premiers trimestres, il est temps de se concentrer sur les trois derniers mois de l’année sortante. C’est juste l’une des façons dont nous pouvons jeter un regard en arrière et évaluer l’état actuel du marché mobile et son aspect le plus important – ce que vous, les lecteurs, aimez.

Nous commençons avec la dernière et la meilleure paire de téléphones Pixel 7 de Google. Après que le Pixel 6a ait fait sensation au troisième trimestre, les nouveaux Pixels sont tombés au tout début du quatrième trimestre et ont attiré beaucoup de regards. Ils apportent une expérience AOSP propre garnie de fonctionnalités logicielles exclusives et d’une incroyable expérience de caméra informatique. Un combo tueur pour beaucoup.

Xiaomi a décidé de rafraîchir sa gamme phare avec les 12T et 12T Pro début octobre. Les deux sont des appareils bien positionnés et compétitifs avec des fiches techniques similaires, bien que Xiaomi ait opté pour Qualcomm pour le Pro et MediaTek pour la vanille. Les deux téléphones se sont naturellement avérés très populaires dans notre section d’examen au quatrième trimestre.

Realme a diffusé quelques annonces d’appareils début novembre. Parmi la nouvelle génération Realme 10, vous sembliez aimer le plus le modèle Realme 10 Pro + et nous pouvons certainement comprendre pourquoi. Avec un prix très compétitif, le Pro + apporte des choses comme des haut-parleurs stéréo, un grand panneau OLED incurvé HDR10 + 120 Hz 10 bits, un chipset Dimensity 1080 capable et une grande autonomie de batterie à la table. Le Realme 10 vanille a également fait partie du top 10 avec son panneau OLED 90Hz et son appareil photo principal 50MP.

Huawei a abandonné sa dernière gamme phare Mate 50 début septembre, mais il a fallu un certain temps au membre solitaire de la série pour s’échapper de la Chine. Nous avons pu tester le Mate 50 Pro, et vous l’avez également trouvé très intéressant.

En parlant d’appareils légèrement en retard, l’iPhone 14 Plus a lancé ses ventes un peu plus tard que ses frères et sœurs, c’est pourquoi nous le voyons dans le top 10 des avis du quatrième trimestre plutôt que du troisième trimestre aux côtés du reste de la série.

Les pliables ont tendance à bien se comporter dans notre section d’examen, et le Motorola Razr 2022 ne fait pas exception. C’est un téléphone qui a poussé la conception de la charnière à un nouveau niveau et bien livré dans d’autres domaines, mais pas nécessairement en termes de prix.

Et le dernier, mais non le moindre, le Tecno Phantom X2 Pro a fait partie des dix premiers. Bien que n’étant pas une marque que vous voyez trop souvent sur notre site en raison de sa présence occidentale limitée, Tecno est énorme et facilement dans le top 10 mondial. Le Phantom X2 Pro représente une étape audacieuse dans le territoire phare de l’entreprise. Un complet avec un téléobjectif portrait unique à l’arrière.