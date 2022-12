Top 10 des avis les plus populaires de 2022 : Q3

Après avoir passé en revue les critiques les plus populaires de Q1 et Q2, il est maintenant temps de récapituler quels téléphones du troisième trimestre ont suscité votre intérêt.

Commençons avec certaines des entrées évidentes de la liste, comme le Samsung Galaxy Z Fold4. Les pliables de Samsung génèrent toujours beaucoup de battage médiatique, en particulier la grande famille Fold et le Fold4 n’a pas fait exception. Après son annonce le 10 août, nous nous sommes immédiatement mis au travail pour l’examiner et vous, à votre tour, y avez prêté beaucoup d’attention. Cependant, il est intéressant de noter que le Galaxy Z Flip4 n’a pas fait partie du top dix. C’était proche, mais quand même, c’est révélateur de la différence entre les audiences des deux téléphones.

Les autres entrées évidentes de la liste sont les nouveaux modèles Apple iPhone. Eh bien, la plupart d’entre eux, c’est. L’iPhone 14 Pro et le Pro Max ont tous deux eu leur juste part des projecteurs. L’iPhone 14 vanille, cependant, ne figure pas dans le top 10 des avis au troisième trimestre. Il n’est même pas dans le top 20. Apparemment, il n’a pas reçu autant d’amour que ses frères et sœurs. Quant à l’iPhone 14 Plus, même s’il a été annoncé le 7 septembre aux côtés de tous les autres modèles d’iPhone 14, il a été mis en vente un peu plus tard en octobre et son examen s’est étendu au quatrième trimestre, où il a réussi à se hisser au sommet. dix.

Maintenant, pour certains téléphones moins évidents de la liste – le Nothing Phone (1) a réussi à vraiment lancer le train hype. Qu’il soit ou non à la hauteur dudit battage médiatique et ait réussi à générer d’énormes ventes est une autre histoire.

L’Asus Zenfone 9 avait l’histoire inverse. Il n’a jamais été aussi médiatisé ni annoncé de manière agressive, mais il a quand même réussi à susciter un certain intérêt en raison de sa nature phare compacte unique.

En parlant de produits phares compacts, le Xperia 5 IV correspond également à cette description. Mais avec un rapport d’aspect 21: 9 peu commun. Le Google Pixel 6a est un autre appareil compact pour faire la liste. Il a cette AOSP familière de Google et les prouesses de la photographie informatique, il n’est donc pas surprenant qu’il ait retenu l’attention.

Vous ne pouvez pas avoir un top 10 de tout ce qui concerne les smartphones sans Xiaomi. Le géant chinois est le plus fort lorsqu’il s’agit d’appareils de valeur moyenne bien équilibrés, et le Xiaomi 12 Lite correspond parfaitement à cette description. Mais il y avait aussi le Xiaomi 12S Ultra – un appareil photo bestial qui a fait parler les gens du monde entier même s’il n’a jamais quitté la Chine.