Top 10 des avis les plus populaires de 2022 : Q2

Après avoir passé en revue les critiques les plus populaires des trois premiers mois de l’année, il est temps de récapituler quels téléphones du deuxième trimestre ont suscité votre intérêt.

Nous commençons avec le très populaire Samsung Galaxy A53 5G. Il est encore difficile de contester sa proposition de valeur. Certaines des choses qu’il apporte à la table incluent un écran AMOLED 120 Hz, des haut-parleurs stéréo et une grande batterie de 5 000 mAh. Il dispose également d’un indice de protection IP67, ce qui est assez rare dans sa gamme de prix.

Il en va de même pour le Galaxy A33, qui est également résistant à l’eau et à la poussière au même degré et a suscité suffisamment d’intérêt pour arracher la troisième place sur la liste. Le budget Galaxy A13 le suit de près – un téléphone beaucoup plus modeste tout autour. Pourtant, cela, combiné à l’apparition du Galaxy A23 à la fin du top dix, prouve à quel point Samsung a fait du bon travail avec sa série Galaxy A cette année.

Le produit phare Sony Xperia 1 IV a pris la deuxième place de la liste au deuxième trimestre. Bien que le téléphone n’ait pas pris d’assaut le marché, il offre un excellent matériel et un appareil photo à zoom téléobjectif toujours unique. L’autre représentant du facteur de forme particulier “grand et maigre” de Sony a également bien fonctionné – l’examen du Xperia 10 IV a confortablement fait partie du top 10.

Aucun concours de popularité ne serait complet sans quelques entrées Xiaomi. En Q2, les Poco F4 et F4 GT ont tous deux réussi. La paire a quelques similitudes entre elles, mais plus de différences que la dénomination pourrait vous faire croire.

L’iPhone SE (2022) est techniquement sorti en mars, mais nous n’avons pu l’examiner qu’en avril, c’est pourquoi son entrée est en tête de liste au deuxième trimestre. Il s’agit du combiné compact et économique populaire d’Apple avec les meilleures performances dans sa gamme de prix. Quant au vivo X80 Pro, il a tiré parti de sa configuration de caméra bestiale pour figurer dans la liste des dix premiers.