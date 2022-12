Top 10 des avis les plus populaires de 2022 : Q1

La fin de l’année est à nos portes, et comme c’est devenu la tradition, nous passons en revue toutes les critiques des douze derniers mois et récapitulons celles que vous avez trouvées les plus intéressantes. Sans plus tarder, commençons les choses avec le premier trimestre de l’année 2022.

Au tout début de 2022, Samsung a fait sensation avec l’annonce de son budget phare – le Galaxy S21 FE 5G. À tel point que l’examen du téléphone a presque atteint le sommet de la liste de popularité. Nous pouvons certainement voir pourquoi. Avec un prix raisonnable et un matériel vraiment performant, le S21 FE offre gros tout autour et se rapproche vraiment du territoire phare.

Ensuite, l’événement Unpacked de Samsung a eu lieu début février et nous a présenté les familles d’appareils Galaxy S22 et Tab S8. Naturellement, nous étions partout, et il est clair que vous partagez notre intérêt et notre enthousiasme. Littéralement, l’ensemble du trio S22 a atteint le top 10 du Q1 et pour cause. Il est difficile de se tromper avec la gamme phare de Samsung.

Et tandis que sur le thème des gammes de produits à succès, nous ne pouvons manquer de mentionner la famille Redmi Note 11. Trois de ses appareils ont fait leur chemin dans notre top 10 Q1. À côté de ceux-ci, nous trouvons le Poco X4 Pro 5G. Une offre de valeur incroyable qui est toujours très pertinente. Il offre des choses comme un panneau OLED 120 Hz et une configuration de caméra puissante pour un prix très raisonnable.

À l’autre bout du spectre dans le camp Xiaomi se trouve le 12 Pro. Un appareil qui est en fait sorti fin décembre 2021, mais nous le comptons techniquement comme un téléphone Q1 2022. Un vrai vaisseau amiral de bout en bout qui a depuis été un peu éclipsé par ses successeurs mais qui tient toujours très bien en fin d’année.

La même chose peut être dite à propos du OnePlus 10 Pro, qui a volé une partie de ses projecteurs. Il reste le produit phare de OnePlus avec toutes les cloches et sifflets qui vont avec.