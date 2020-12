À la fin de l’année, nous jetons un coup d’œil aux critiques les plus populaires sur notre site Web et nous en sommes maintenant au dernier trimestre de l’année. Ce sont les téléphones sur lesquels tout le monde était le plus désireux d’en savoir plus au cours des trois derniers mois de l’année.

Un mois ou deux de retard sur leur calendrier habituel, la famille Apple iPhone 12 est tombée sur la scène mobile et a déclenché la frénésie habituelle. Les tensions sont aussi fortes, comme d’habitude, avec tous les yeux rivés sur le lancement de Cupertino. Cette année – un quatuor de téléphones. Selon nos statistiques, vous étiez le plus intéressé à obtenir des informations plus détaillées sur l’iPhone 12 vanille, suivi par les 12 Pro et 12 Pro Max, dans cet ordre. Curieusement, l’iPhone 12 mini a non seulement manqué le top 10, mais a à peine atteint le top 20.

Le Mate 40 Pro a également attiré votre attention. Le Mate 40 Pro était l’un des prétendants poids lourds à la fusillade ultime de la caméra, que vous avez trouvée plutôt intéressante. Les autres participants étant l’iPhone 12 Pro Max, le Samsung Galaxy Note20 Ultra et le Sony Xperia 1 II.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Max) était l’un des téléphones les plus populaires de l’année, il n’est donc pas étonnant que son examen à long terme ait réussi à faire une autre coupe dans le top 10, après son examen régulier présenté dans notre tour d’horizon du deuxième trimestre 2020.

Et pour terminer ce qui est la finale d’une série en quatre parties pour le dernier trimestre des critiques les plus populaires de 2020, nous voyons la ligne Xiaomi Mi 10T et en particulier le Mi 10T Pro 5G. Un téléphone qui, avec son chipset Snapdragon 865 5G, son écran 144Hz HDR10 + IPS, son appareil photo principal 108MP et ses excellentes performances globales et sa durée de vie de la batterie, repousse les limites et défie avec succès les produits phares de 2020 à une fraction du prix. Le Samsung Galaxy S20 FE s’est avéré tout aussi populaire parmi les lecteurs pour la plupart des mêmes raisons.