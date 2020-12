Alors que nous clôturons l’année, nous jetons un coup d’œil aux critiques les plus populaires sur notre site Web et nous sommes maintenant au troisième trimestre. Ce sont les téléphones sur lesquels tout le monde était le plus désireux d’en savoir plus entre juillet et septembre.

Le troisième trimestre de 2020 a vu un mélange intéressant de nouveaux appareils entrer en scène. Ce qui a attiré le plus l’attention des fans, c’est le retour tardif et un peu étrange de Google sur la scène des smartphones. Près d’un an après la gamme traditionnelle des Pixel 4 et Pixel 4 XL et au milieu d’un bavardage persistant de l’intérêt hésitant de la société pour la scène du matériel mobile, le Pixel 4a a émergé. Un changement de direction clair, optant pour des spécifications plus modestes dans l’ensemble, tout en doublant le logiciel comme noyau d’une grande expérience. À bien des égards, un mouvement très «dans le personnage» pour le titan en ligne et qui s’est manifestement répercuté sur ce dernier Pixel 5 également.

Bien que les pixels de Google ne soient peut-être pas le meilleur exemple, une tendance claire est apparue – des compromis minimes et riches en fonctionnalités et des milieux de rangs «proches du phare». Grâce à la diffusion continue de fonctionnalités telles que la 5G vers les puces mid-ranger de Qualcomm et Mediatek, la tendance en question est devenue beaucoup plus prolifique au dernier trimestre de l’année. Pourtant, le OnePlus Nord figurait parmi les appareils les plus remarquables des premiers stades. Avec son OLED 90 Hz, son Snapdragon 765G compatible 5G, sa puissante configuration à quatre caméras et ses excellentes performances globales, il n’est pas étonnant qu’il ait réussi à faire tourner les têtes.

Pendant ce temps, le Poco X3 NFC a alimenté l’excitation des fans, malgré son nom étrange. Avec un prix proche du budget, il a vraiment poussé l’enveloppe de valeur, offrant des performances globales solides avec un chipset Snapdragon 732G, une configuration quad-caméra capable, une excellente autonomie de la batterie et ce qui était probablement l’attraction vedette – un 120 Hz, HDR10 lisse , Écran LCD IPS.

Samsung a également livré un flux d’offres de grande valeur au troisième trimestre. Le Galaxy A51 5G a réussi des exploits similaires au OnePlus Nord en livrant la plupart des cloches et sifflets phares, y compris la 5G avec un budget de milieu de gamme. Les A41 et A21 ont sauté sur le support réseau de nouvelle génération, mais ont encore réduit le prix, avec des sacrifices raisonnables en cours de route. Un fait que les fans semblent apprécier si le nombre de lecteurs est quelque chose à dire.

Le troisième trimestre a vu sa juste part de produits phares. Le Samsung Note20 Ultra 5G représentait le meilleur dont Samsung était capable à l’époque, ce qui est plus que suffisant pour attirer une grande foule.

De la même manière, le Xiaomi Mi 10 Ultra avait naturellement le regard des fans collé lorsqu’il a livré le meilleur que l’entreprise était capable de faire en août. Bien que ce soit l’exclusivité chinoise et que le Mi 10T Pro 5G ait définitivement détourné une partie de cette attention plus tard.

Le Sony Xperia 5 II est le dernier téléphone à figurer dans le top 10 du troisième trimestre en tant que l’une des rares offres phares compactes (en termes modernes) 2020 et naturellement populaires. D’où l’intérêt justifié des fans.