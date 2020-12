À la fin de l’année, nous revenons sur les critiques les plus populaires sur notre site Web et nous en sommes maintenant au deuxième trimestre. Ce sont les téléphones sur lesquels tout le monde était le plus désireux d’en savoir plus au cours des mois d’avril à juin.

Alors que le premier trimestre de 2020 a vu la section d’examen dominée par les appareils phares, le deuxième trimestre a été le théâtre d’une véritable bataille budgétaire aux proportions épiques. Le trio original de téléphones Realme 6 a techniquement fait ses débuts en mars, mais ce n’est que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux en avril que le battage médiatique a vraiment explosé. Le vanilla Realme 6 et son frère 6 Pro ont tous deux apporté des panneaux IPS 90 Hz rapides à la table, ainsi que des performances solides sur un budget – batterie et autre. Naturellement, le Realme 6 Pro a absorbé un peu plus les projecteurs, principalement pour son inclusion d’un téléobjectif 12MP dédié – une fonctionnalité que même son successeur de Realme 7 Pro n’a pas pu apprécier.

Mais ce n’est pas parce que Realme a frappé le premier qu’il a frappé le plus fort. Selon nos statistiques d’examen, cette distinction va clairement à la gamme de téléphones Xiaomi Redmi Note9, qui suivra bientôt. Une ligne aussi impressionnante pour ses propositions de valeur que déroutante avec sa chaîne infinie de variations de modèles, de saveurs régionales et de re-badges. Les Redmi Note 9S, Note 9 Pro et vanilla Note 9 ont tous obtenu un lectorat solide et ont atteint le top 10 du Q2 dans cet ordre. Les trois téléphones ont réussi à être très similaires et pourtant suffisamment différents pour rassembler un public massif de leurs victoires. Un léger chipset, un appareil photo, un chargement ou une autre fonction modifiée ici et là s’est avéré suffisant pour couvrir de nombreux cas d’utilisation dans plus que quelques marchés.

Il semble qu’il y a un certain temps maintenant que l’iPhone 12 est le nouvel article à succès, mais l’iPhone SE (2020) était vraiment une version phare de 2020 et l’est toujours. Bien qu’il soit sans doute un peu éclipsé par l’iPhone 12 mini en termes d’expériences compactes d’Apple, l’iPhone SE (2020) reste le roi du budget dans la gamme d’Apple et est devenu très populaire sur ce seul mérite. Cela et le fait qu’il s’est avéré un petit appareil formidable, capable de répondre à la plupart des attentes des utilisateurs d’Apple 2020.

Le deuxième trimestre de 2020, centré sur le budget, a toujours vu certaines critiques majeures figurer dans le top 10. Le OnePlus 8 Pro reste le produit phare du torréfacteur de l’entreprise. Certes, celui qui a le OnePlus 8T respire dans le cou à la plupart des égards, ce qui en fait moins une recommandation évidente qu’avant, mais toujours un appareil d’une importance majeure.

Ensuite, il y a Sony avec le Xperia 1 II et son approche différente et particulièrement persistante de la recette phare du téléphone. Être différent, ou plutôt le type exact de Sony différent, fonctionne clairement si le lectorat des critiques est quelque chose à dire.